Höxteraner Café Heimisch zieht ins „Weserbergland“

Bisheriger Standort in der Westerbachstraße 1 wird aufgegeben – Zusammenarbeit mit Geschäft in der Marktstraße 31 geplant

Das liebevoll eingerichtete Ladengeschäft „Leckeres Weserbergland“ in Höxters Marktstraße wird wohl demnächst auch ein Café beherbergen.

Das könne für beiden Seiten nur von Vorteil sein, so Valentin. In ihrem modernen Ladengeschäft „Leckeres Weserbergland“ in der Marktstraße 31 sei ausreichend Platz für ein schönes Café. „Das wäre doch klasse, wenn man oben auf der Empore sitzt und sich vom Café -Team mit köstlichen Waffeln verwöhnen lässt“, kommt eine ältere Kundin gleich ins Schwärmen. Wo und wie alles aussehen wird und welche Zusammenarbeit es genau geben wird – dazu wollten sich die beiden jungen Unternehmerinnen aktuell nicht äußern.