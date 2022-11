Höxteraner erleben Gemeinschaft: "Preußens Gloria" im Verbund

Die Sonne strahlte am Samstag über Höxter und natürlich auch über die Residenzstadthalle am Wall. Aus dieser ertönten schon von Weitem bekannte Klänge, die so manchen an die vergangene Schützenfestsaison erinnerten. Denn in der Halle fand ein ganz besonderes Jubiläum statt: Der Höxteraner Spielmannszug durfte auf 100 Jahre zurückblicken, und das galt es ordentlich feiern.

Zahlreiche Gastvereine aus der Region, sogar aus Lemgo, folgten der Einladung in die Stadthalle, um zu gratulieren und um das musikalische Zusammensein zu genießen. Neben den verschiedenen Tambourcorps, Spielmannszügen und Blasorchestern waren ebenfalls die vier Schützenkompanien der Schützengilde Höxter samt Schützenkönig Dieter Kuhlebrock im Saal.

Zu den Ehrengästen zählten Carsten Pieper vom Volksmusikerbund NRW, der SMZ-Kreisverband Höxter und Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann. Zu Beginn der Feier eröffnete der Spielmannszug mit dem Stück „Die kleine Garde“ die Jubiläumsfeier. Es sei lange unsicher gewesen, ob das Jubiläum wegen Corona wie geplant stattfinden könne, und man freue sich daher umso mehr, dass es geklappt habe, begrüßte Gaby Schnabel die Anwesenden und dankte den vielen Sponsoren für die Unterstützung.

Spielmannszug Höxter „Anno dazumal“: Bürgermeister Daniel Hartmann und Höxters Spielmannszug-Vorsitzender Thorsten Rehder begutachten bei Fest ein altes Gruppenfotos der Spielleute. Foto: Katharina Grote

Bürgermeister Daniel Hartmann erinnerte daran, wie die Geschichte des Vereins begonnen hat. Der Höxteraner Karl Henneke habe (als Trommler) 1917 in Nordfrankreich eine Trommel gefunden. Geplagt von der Sehnsucht nach Heimat und Höxter habe er gelobt, einen Spielmannszug zu gründen, solle er gesund aus dem Krieg heimkehren. Henneke habe seiner Zeit Wort gehalten und gemeinsam mit acht jungen Menschen den Verein gegründet, der in seiner Geschichte so manche Herausforderung gemeistert habe. „Eine Geschichte, wie sie im Buche steht“, zieht Daniel Hartmann doch einen passenden Vergleich zu dem Film „Im Westen nichts Neues“, der erst kürzlich in einer Neufassung in den Kinos uraufgeführt und auf einem Roman von Erich Maria Remarque von 1929 basiert. Er selbst sei aktiver Musiker in seinem Heimatort Haarbrück gewesen, Musik mache vollkommen und schaffe Begeisterung, was besonders in der Schützenfestsaison feststellbar sei, so Daniel Hartmann. Gegenwärtig sei es „wichtiger denn je, eine Heimat zu haben und Halt zu finden“. Der Spielmannszug Höxter sei wertvoll für die Gemeinschaft und zugleich „eine Schule des Lebens“.

Carsten Pieper zeichnete Höxter mit „Landesehrenteller“ NRW aus

Carsten Pieper sprach davon, dass Musik die Menschen berühre und auf einfache Weise mit Glück erfüllen könne, sogar schon vor der Geburt. Dies wünschte er allen, am Nachmittag und Abend (als die Partyband „Dolce Vita“ für Stimmung sorgte) zu erfahren. Pieper zeichnete den Verein mit dem „Landesehrenteller“ NRW aus und ehrte zahlreiche aktive Mitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit. Gaby Schnabel wurde auf Kreisebene für 30 Jahre mit der Ehrennadel geehrt, Thorsten Rehder (1. Vorsitzender des Vereins) kann stolze 40 Jahre vorweisen. Der Verein zeichnete ebenfalls viele seiner Musiker für ihre Treue aus. Marion Rutkowski kann in diesem Jahr auf stolze 45 Jahre zurückblicken. Jedes neue Mitglied sei zum Mitmachen willkommen, so ein Wunsch der Spielleute.

Volles Haus bei der 100-Jahrfeier des Spielmannszuges Höxter. Foto: Katharina Grote

Seit 1998 Zusammenarbeit mit SMZ Lüchtringen

Dem 2022 verstorbenen Ehrenvorsitzenden Hans Joachim Kruppe wurde gleich zu Beginn gedacht. 100 Jahre Spielmannszug Höxter bedeutet aber auch Veränderungen. 1998 gab es einen bis heute gültigen Zusammenschluss mit dem Spielmannszug Lüchtringen.

Den Nachmittag gestalteten die Gastvereine mit musikalischen Darbietungen (Highlight: „Preußens Gloria“ im Verbund). Frank Zimmermann führte dabei durch das Programm. Zur Stärkung gab es (kühle) Getränke und Bienenstich oder Apfelkuchen. Viele Geschichten konnten in Erinnerung gerufen werden und man unterhielt sich angeregt über aktuelle Themen. Spätestens als das „Weserlied“ gespielt wurde und die Zeile „Wo die Weser einen großen Bogen macht“ nahezu jeder textsicher mitsingen konnte, wurde klar, was Carsten Pieper und Bürgermeister Daniel Hartmann meinten.

"Preußens Gloria" im Verbund aller Spielleute: Das macht Spaß und sorgt für Stimmung in Höxters Stadthalle. Foto: Klaus Bergfeld

Ehrungen beim Fest in der Stadthalle

Ehrung der Spielleute beim Jubiläum in HöxterDie Kreisehrung beim Fest ging an: Rainer Beverungen für 20 Jahre, Helmut Marx 45 Jahre, Thorsten Rheder für 40 Jahre, Mario Ritzenhoff für 20 Jahre, Gaby Schnabel für 30 Jahre und Gerhard Schwiete für 20 Jahre. Der Volksmusikerbund hat folgende Spielleute geehrt: Marcel Arens (10 Jahre dabei), Franziska Klases (10), Rainer Beverungen, Mario Ritzenhoff, Gerhard Schwiete (20), Gaby Schnabel (30), Helmut Marx und Thorsten Rheder (40). Vom Verein für fünf Jahre geehrt wurden Katharina Arens, Michelle Busche, Reinhold Fahle, Kevin Labrenz, Isabell Stich und Lisa Marie Stich. Füt 15 Jahre im Verein wurde Günter Frost geehrt sowie Uwe Reker und Roland Weisbender für 30 Jahre, Thorsten Rehder für 40 Jahre und Hans-Joachim Kruppe für 65 Jahre.