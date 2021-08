Höxteraner Firmenlauf 2021 wegen Corona und Baustelle abgesagt

Das wird viele Läufer nicht freuen: Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der ganzjährigen Baumaßnahmen in der Höxteraner Innenstadt findet der Firmenlauf in diesem Jahr nicht statt.

734 Läuferinnen und Läufer starten 2019 in der Marktstraße in Höxter. Das Siegertrio (von links) Mathias Nahen, Christoph Dohmann und Marius Puchta nach dem Zieleinlauf.

Dazu haben sich die AOK NordWest, das Mode- und Sporthaus Klingemann und die Sparkasse Höxter entschlossen. „Mit Rücksicht auf die Gesundheit aller Läuferinnen und Läufer sowie der Zuschauer und Helfer haben wir uns schon jetzt dafür entschieden, unseren diesjährigen Firmenlauf abzusagen“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Matthias Wehmhöner. Die gute Nachricht: Der neue Termin der 7. Auflage des Höxteraner Firmenlaufes steht schon fest: Freitag, 9. September 2022.

So sehen Sieger aus: Firmenlauf auf dem Marktplatz. Foto: Michael Robrecht

Zuletzt hatte der Höxteraner Firmenlauf 2019 rund 700 Läufer aus über 200 Firmenteams an den Start gebracht. 2020 sollte an den Erfolg angeknüpft werden, doch auch hier führte die Corona-Pandemie zu einer frühzeitigen Absage der Veranstaltung. „Ein solches Event mit den nötigen strengen Abstandsregelungen zu organisieren, ist einfach nicht möglich. Es tut uns sehr leid, dass wir den Firmenlauf in diesem Jahr nicht durchführen können“, erklärte Jens Klingemann, Geschäftsführer vom Mode- und Sporthaus Klingemann. Hinzu kommen die Baumaßnahmen zur Neugestaltung der Höxteraner Fußgängerzone, die voraussichtlich bis Ende des Jahres in der Marktstraße andauern werden.

2021 wird es somit keinen Firmenlauf in Höxter geben, aber: Der Termin für die 7. Auflage des Firmenlaufes Höxter steht mit dem 9. September 2022 bereits fest. „Wir starten jetzt die Planungen und freuen uns auf die 7. Auflage im nächsten Jahr“, so Jörg Albers vom Sponsor Sparkasse Höxter. „Die Läuferinnen und Läufer müssen nichts weiter unternehmen – außer sich den neuen Lauftermin schon einmal vorzumerken“, ergänzt Wehmhöner.