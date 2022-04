"Höxteraner Frühling“ und offener Sonntag locken viele Besucher an

Höxter

Endlich mal wieder raus, endlich ist wieder Leben in der Stadt: Der „Höxteraner Frühling“ hat trotz launischen Aprilwetters am Sonntag Besucherscharen in Höxters gute Stube gelockt.

Von Sabine Robrecht