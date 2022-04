"Höxteraner Frühling" lockt viele Kunden in die Innenstadt

In den Vorjahren hatte es vermehrt wegen der Klagen der Gewerkschaft Verdi Ärger und Verbote rund um offene Sonntage gegeben. „Ein Antrag an das Verwaltungsgericht Minden auf Aussetzung der Verordnung zur Sonntagsöffnung liegt bei der Stadtverwaltung Höxter nicht vor. Der Durchführung des verkaufsoffenen Sonntags von 13 bis 18 Uhr steht somit nichts im Wege“, meldeten die Kaufleute der WG Höxter bereits am Freitag.

Die Geschäftsleute bedanken sich beim Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Höxter für die Unterstützung zur Realisierung der Veranstaltung. Die neue Verordnung, die der Rat zuletzt erlassen hatte, war offensichtlich "wasserdicht".

Sehr schöne Beete sind in der City aufgebaut worden. Foto: Michael Robrecht

Rund um den Marktplatz gibt es an diesem Sonntag ein buntes Programm in Höxter: ab 14 Uhr mobile Jazzband „The Original Street Paraders“, 12.30 bis 14 Uhr Bühne Marktplatz „Blaskapelle Lüchtringen“ (dort wird auch die Europameisterschaft der böhmisch-mährischen Blasmusik im Mai in Lüchtringen beworben), 14.30 Uhr Marktplatz Tanzvorführung Tanzetage Höxter, 15.15 Uhr Petriganztag Höxter – Kinder singen und tanzen auf Marktplatz. Vor dem Müller-Drogeriemarkt steht ein Bungee-Trampolin.

Die Jazzband „The Original Street Paraders“ ist am Sonntag in Höxter unterwegs. Foto: Michael Robrecht

30 Liegestühle sind in der City zum Entspannen aufgebaut. Zweirad Sommer informiert über Fahrräder. Die BRH-Rettungshundestaffel bietet in der Westerbachstraße eine Hundevorführung an. Der HLC zeigt in der oberen Marktstraße „Fit im Frühling“.

Vorfreude auf Höxteraner Frühling: Stadtfest, offener Sonntag, neue Beete Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht LGS Foto: rob HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht Foto: HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht Foto: Foto: HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: Foto: HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht Foto: Foto: Foto: HX FRühling Beete Foto: Michael Robrecht Foto: 25.03.2018, Verkaufsoffener Sonntag mit Programm in Höxter Foto: sos 25.03.2018, Verkaufsoffener Sonntag mit Programm in Höxter Foto: sos 25.03.2018, Verkaufsoffener Sonntag mit Programm in Höxter Foto: sos

Dekosteel Tietelsen und die Schlosserei Habke Marienmünster stellen Holz- und Metall-Deko aus. Die Blumenhändler Cornielje sowie Potthast Bredenborn bieten Pflanzen und Blumen an.