Höxteraner genießen klassische Klänge

Höxter

Dieses Konzertereignis steht seit Jahrzehnten fest in vielen Terminkalendern der Höxteraner: Darum haben sich die Freunde klassischer Musik am Freitagabend besonders gefreut, dass nach dreijähriger Corona-Zwangspause dem Publikum in der Kreisstadt endlich ein Präsenztermin für den großen Musikabend angeboten werden konnte. Der Lions-Club Höxter-Corvey hatte zum 29. Benefizkonzert zugunsten der Musikschule Höxter eingeladen, und 300 Gäste kamen in die Aula des Berufskollegs am Bielenberg.

Von Michael Robrecht