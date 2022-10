Höxteraner haben Ukraine-Krieg immer im Hinterkopf

Höxter/Bergen

Das ABC-Abwehrbataillon 7 aus Höxter probt intensiv den Ernstfall. Das ist in Zeiten des Ukraine-Krieges und des Einsatzes der Höxteraner an der Ostgrenze – wie bis vor einigen Tagen in Litauen - wichtiger denn je. Größere Teile der Kompanien haben bis zum Wochenende auf dem Truppenübungsplatz Bergen in der Lüneburger Heide zusammen mit NATO-ABC-Abwehreinheiten ihre breit gefächerten Fähigkeiten unter Beweis gestellt und mehrere fiktive kriegerische Lagen bewältigt.

Von Michael Robrecht