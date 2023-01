Junge Leute mögen Winterfreizeit des HLC Höxter

Teilgenommen haben an der 31. Freizeit in Auffach fast 40 Kinder und Jugendliche, 22 Erwachsene sowie das Betreuerteam. Per Busreise mit Auto-Risse ging es von Höxter aus in die Tiroler Alpenwelt. Der Schatzberg im Skijuwel Alpbach-Wildschönau und das Haus am Wildbach wurden für neun winterliche und sportliche Tage zum Urlaubsziel in den Weihnachtsferien.

Organisatorin Martina Krog aus Höxter blickt mit zehn Betreuern auf eine gelungene und sehr harmonische Winterfreizeit in Österreich zurück. Im Haus am Wildbach wurden alle von den Wirtsleuten Margit und Ossi Harringer verwöhnt. Das Haus verfügt über Schwimmbad, Sauna mit Dampfkabine, Tischtennis- und Kickerzimmer sowie über einen Discoraum. Außer Skifahren, Schwimmen, Basteln wurde auch viel gespielt, sich unterhalten, vorgelesen, gesungen und mit Spiel, Spaß und Tanz Silvester gefeiert und das neue Jahr begrüßt.

Über den Wolken: Die Höxteraner Skigruppe ist begeistert von Österreichs Alpen. Foto: HLC Höxter

Das Betreuerteam der 31. Winterfreizeit des HLC in Auffach am Schatzberg. Foto: HLC

Auf dem Schatzberg wurde an sechs Tagen Ski gefahren. Unter den Kindern und Jugendlichen waren elf Anfänger, die gegen Ende der Freizeit alle Pisten fahren konnten. Dank der guten Arbeit des Teams der Schatzbergbahnen gab es trotz fast frühlingshaftem Wetter stets gute Pistenbedingungen.

Freizeit 2023: Anmeldungen schon jetzt

Ein Dankeschön gelt dem Betreuerteam, so die Veranstalter, das sehr motiviert auf der Piste und im Haus für ein tolles Programm gesorgt habe und sich unter einem langen Dankeschön-Applaus bis zur nächsten Freizeit verabschiedete. Die nächste Winterfreizeit soll am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember 2023, beginnen. Interessenten können sich unter [email protected] Plätze reservieren lassen.