Weserbrücke: Höxteraner irritiert über Risse im Beton an  Stahlseilknoten

Über den Jahreswechsel haben viele aufmerksame Höxteraner die Gartenschau-Baustellen und die sanierte Weserbrücke besucht und sich genau angesehen. Gestern gab es Anrufe und „Hinweise“ bei Straßen NRW und beim WB, dass unweit der beiden Pylonen an den Stahlseilverknüpfungen gut sichtbar „irritierende Adern“ im Beton sichtbar geworden seien und zwar an jenen herausragenden Teilen, wo die Stahlseile zusammenlaufen.

Diese Risse im Beton unterhalb der Seilknotenpunkte irritiert einige Höxteraner, die sich die Weserbrücke genau angesehen haben. An vier Stellen herrscht hoher Druck.

Hier an den Seilknoten gebe es den meisten Druck, so kundige Bürger. Sie befürchteten eine Ausdehnung der Betonrisse, wenn die ersten 40-Tonner-Lkw Ende Januar über die Brücke rollen. Was ist da los?