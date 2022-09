Höxteraner können wieder in Brückfeld-Gärten,  zum Sport und ins Freibad

Der steigende Wasserpegel in der Weser lässt es wieder zu. An diesem Sonntag, 18. September, wird der Fährbetrieb der Weserfähre „Flotte Holli“ wieder zu den bekannten Betriebszeiten aufgenommen.

Die Fähre soll täglich von 7 Uhr bis 13 Uhr und von 14 Uhr bis 20 Uhr übersetzen. Die Fahrzeiten, sowie aktuelle Informationen zum Betrieb der Weserfähre, sind wie gewohnt unter www.hoexter.de erhältlich, so der Hinweis der Stadtverwaltung Höxter. Besonders Sportler, Kleingärtner und Campingplatzgäste nutzen wegen der Brückensperrung die Fähre.

Der Weserpegel bei Höxter ist von 53 Zentimetern auf 97 Zentimeter am Freitagmittag und 102 Zentimeter am Nachmittag angestiegen, so dass die Fähre auf der Tour Bootshaus Ruderverein-Ufer Weserradweg wieder eingesetzt werden kann. Die "Flotte Holli" lag jetzt für mehrere Wochen im Corveyer Hafen, weil ein anlanden nicht möglich war.

Fähre "Flotte Holli" in Höxter Foto: Michael Robrecht

Bei der Fähre handelt es sich um ein Aluminiumboot, das Personen und Fahrräder über den Fluss bringen kann. Die Fähre ist für maximal 10 Personen ausgelegt. Bei einer Mitnahme von Fahrrädern reduziert sich die Personenanzahl. „Gesteuert wird es von engagierten Fährleuten die den Betrieb ermöglichen“, so die Stadtverwaltung.

Freibad Höxter schließt am Sonntag, 18. September

Das Höxteraner Freibad schließt an diesem Sonntag für dieses Jahr seine Pforten. Bis dahin haben Schwimm- und Badefreunde weiterhin die Gelegenheit, das Freibad zu den allgemeinen Öffnungszeiten zu besuchen. Auch am letzten Tag wird das Bad noch einmal bis 19 Uhr geöffnet haben. Das Hallenbad Höxter ist wieder ab Montag, 10. Oktober, geöffnet. Die Betriebszeiten und Informationen sind auf der Internet-Homepage der Stadt ersichtlich.