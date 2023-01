Höxteraner loben neues Pflaster und fremdeln mit den Lampen

Höxter

Die wesentlichen Bauarbeiten in Höxters „guter Stube“, der Fußgängerzone, sind abgeschlossen. Restarbeiten, besonders in Nebenstraßen, laufen bis zu LGS-Eröffnung am 20. April weiter. Die Absperrungen sind an vielen Stellen abgebaut. Viele Kunden und Gäste begutachten den barrierefreien Ausbau und das neue gut begehbare Pflaster. Auch die „Möblierung“ ist ein vieldiskutiertes Thema. Das WESTFALEN-BLATT hat Bürgerinnen und Bürger gefragt, wie sie Markt- und Stummrigestraße im neuen Erscheinungsbild bewerten.

Von Maike Westermann