Höxteraner Orchester spielt Filmmusik

Vorverkauf startet für das große Neujahrskonzert in der Stadthalle mit vielen Akteuren

Höxter

Dieser Klangkörper wird in die Geschichte eingehen – denn mit 75 Musikerinnen und Musikern aus der ganzen Region ist das „Sinfonische Blasorchester Höxter“ beim traditionellen Neujahrskonzert in der Stadthalle so stark wie noch nie besetzt.

Von Harald Iding