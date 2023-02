Höxteraner Politik stellt sich hinter Werbegemeinschaft: drei zusätzliche Märkte im LGS-Jahr

Im Vorfeld der Ratssitzung hat sich der Hauptausschuss am Montagabend mit diesem Thema intensiv befasst. Auch wenn es für den Wunsch der Werbegemeinschaft Höxter bereits eine breite Zustimmung gibt, so führt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft („verdi“) zu den drei Sonderöffnungen Bedenken an. In der Stellungnahme von Ursula Jacob-Reisinger (Fachsekretärin) heißt es, „dass die Öffnung von Verkaufsstellen am Sonntag für die Beschäftigten des Einzelhandels eben Sonntagsarbeit bedeutet. Sie können an diesen Sonntagen nichts mit ihren Freunden und Familien unternehmen, nicht am kulturellen und politischen Leben teilnehmen. Deswegen werden verkaufsoffene Sonntage von uns aus grundsätzlichen Erwägungen heraus abgelehnt!"

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert