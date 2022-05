Höxteraner Schützen schießen neuen König  erstmals in Holzminden

Die Schützengilde Höxter schießt ihren neuen König am Samstag, 25. Juni, auf dem Schießstand der Bürgerschützen in Holzminden. Das ist eine Premiere. Hintergrund ist die Zerstörung des Schießstandes am Schützenhaus Corvey durch einen vernichtenden Brand.

Neuer Schützenkönig in Höxter 2018, Frank Wiesemann löst Vorgänger Christian Krog ab (hier Mrasch durch die Marktstraße). Nach vier Jahren Amtszeit wird nun am 25. Juni ein neuer König ausgeschossen.

Folgender Zeitplan ist laut Gilde-Pressesprecher Thorsten Stein mit den vier Kompanien für den 25. Juni vereinbart worden: 12.30 Uhr Abfahrt mit Bus in Höxter zum Königsschießen, 13 Uhr Beginn, 13.30 Uhr zwölf Schützen schießen um die Königswürde, 14 Uhr Schuss des Bürgermeisters, 15 Uhr Königsschießen, 16 Uhr Rückfahrt nach Höxter, 17 Uhr Proklamation des neuen Königs an der Nikolaikirche, 17.30 Uhr Abmarsch in die Kompaniequartiere. Der neue König übernimmt von Frank Wiesemann am Schützenfestmontag, 4. Juli, die Regentschaft.

Königsschießen 1595: Dieses Bild an einem Wohnhaus an der Albaxerstraße erinnert daran. Foto: Michael Robrecht

Die Bataillons-Vorbereitungsschießen finden am Freitag, 10. Juni, von 18 bis 22 Uhr auf dem Schießstand in Stahle und am Freitag, 24. Juni, von 18 bis 22 Uhr auf dem Schießstand in Ottbergen statt. In Stahle werden auch die Ehrenscheiben übergeben, und es wird der neue Hofstaat vorgestellt.

Schützenfest 1970: 375-Jahrfeier. Vom Ereignis gibt es einen Film. Foto: Repror Robrecht

Am Freitag, 20. Mai, um 19 Uhr ist Schützen-Filmabend in der VHS-Aula. Alte Jubiläumsfestfilme (1970 und 1995) werden dort gezeigt.

Der Festakt des Jubiläumsschützenfestes (425 Jahre) ist am Freitag, 1. Juli, um 17 Uhr auf dem Schlossgelände in Corvey vorgesehen. Das Schützenfest wird vom 2. bis 4. Juli auf dem Klingemann-Parkplatz gefeiert. Angetreten wird immer am Berliner Platz.

In Corvey findet am 1. Juli um 17 Uhr der Festakt zum Jubiläum 425 Jahre Schützengilde statt. Foto: Michael Robrecht

Am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr wird dann noch erstmals der „Ball der Schützengilde“ in der Stadthalle gefeiert.