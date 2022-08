Höxteraner Versorger GWH erhöht Gaspreise zum 1. Oktober

Anhebung um 2,88 Cent - Umlageanstieg wird an Kunden in der Kreisstadt weitergegeben

In der Corveyer Allee in Höxter ist die Zentrale der GWH in Höxter.

In gut sechs Wochen gelten neue Preise für die Versorgung mit Erdgas im Rahmen der Grund- und Ersatzversorgung. Auf WB-Anfrage erklärte GWH gestern zur Preiserhöhung Folgendes: „Auf dem Energiemarkt befinden wir uns seit Monaten in einer Ausnahmesituation. In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu erheblichen Reduzierungen der Gasimportmengen aus Russland nach Deutschland. Die Bundesregierung hat die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Diese ausgefallenen Gasmengen müssen Gasimporteure zu aktuellen, sehr hohen Börsenpreisen ersatzbeschaffen“ erklärte Matthias Bieler, Geschäftsführer der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH.

Für viele Haushalte wird die kommenden Wintersaison durch die hohen Energiepreise sehr teuer. Foto: dpa

Umlage soll Versorgungssicherheit garantieren

„Um die Gaswirtschaft zu stabilisieren und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, hat die Bundesregierung eine neue Umlage eingeführt, die Gasbeschaffungsumlage. Dadurch soll die Belastung durch die gestiegenen Ersatzbeschaffungskosten der unmittelbar betroffenen Gasimporteure gleichmäßig auf alle Gasverbraucher verteilt werden. Diese Umlage hat auch Auswirkungen auf die GWH. Wir sind gezwungen, diese Umlage von vorläufig 2,88 ct/kWh brutto (2,419 ct/kWh netto) über eine Preisanpassung an alle Kundinnen und Kunden zum 1. Oktober 2022 weiterzugeben. Die Höhe der Umlage kann sich in den kommenden Monaten noch verändern, sie wird vierteljährlich überprüft“, ergänzte Prokurist Sönke Verwohl.

Die GWH weiter: „Alle von Preisänderungen betroffenen Kunden werden in den nächsten Tagen durch Anschreiben persönlich informiert. Transparenz ist uns wichtig, deshalb weisen wir auf Ihr Sonderkündigungsrecht hin, das Ihnen aufgrund dieser Preisänderung zusteht.“

Noch merken viele Verbraucher gar nicht, was der Gasmangel konkret für das eigene Portemonnaie bedeutet. Doch spätestens zum Jahresende wird die nächste große Rechnung kommen – so viel steht fest. Kürzer Duschen, niedriger heizen oder effizienter dämmen – es gibt zahlreiche Ideen, um den eigenen Gasverbrauch zu reduzieren. Das ist auch notwendig: Gas ist knapp und wird es vorerst auch bleiben – was sich letztlich in den Preisen niederschlägt.

Details zur Gasspreiserhöhung werden auf der Internetseite www.gwh-hoexter.de in einer Erklärung von GWH erläutert.

Die Bundesregierung will den Mehrwertsteuersatz auf Gas zudem senken: Die Steuer werde befristet von 19 auf sieben Prozent fallen, sagte heute Kanzler Olaf Scholz. So würden Verbraucher insgesamt stärker entlastet als durch die Gasumlage belastet. Die jetzt verkündete Steuererleichterung soll für den Zeitraum der Gasumlage gelten, also bis Ende März 2024.