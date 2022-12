Höxters Freiwilligenbörse „Höxtiviti“ nimmt   Abschied

„Alles hat seine Zeit und so ist auch das Team von Höxtiviti in die Jahre gekommen und verabschiedet sich nach rund 17,5 Jahren mit einem weinenden Auge“, betont Sprecherin Marianne Heinemeyer. Im Mai 2005 wurde auf Initiative der ehemaligen „Frauen-Arbeitsgemeinschaft“ unter Federführung von Ingrid Gräfin Droste zu Vischering die „Freiwilligenbörse Höxtiviti“ gegründet. „Höxtiviti“ wurde ausschließlich von ehrenamtlichen Mitgliedern getragen.

Als Beratungs- und Kontaktstelle brachte die Börse die Fähigkeiten Einzelner mit den Bedürfnissen anderer, die Hilfe und Unterstützung suchten, zusammen und leistete praktische Hilfe. „Höxtiviti war unabhängig, unpolitisch und gehörte zum Bündnis für Familie der Stadt Höxter“, bilanziert die Gruppe. Zum Hilfsangebot von „Höxtiviti“ gehörte zum Beispiel der regelmäßige Deutschunterricht im Koptischen Kloster Brenkhausen, Hilfe beim Schriftverkehr mit Behörden und Versicherungen, bis hin zur Erstellung von Bewerbungsunterlagen, Hilfe bei der Wohnungssuche und vieles anderes mehr. Auch bei der Firmengründung eines Sushi-Restaurants war und ist „Höxtiviti“ immer noch beteiligt. „Nicht unerwähnt sein soll auch die Gründung unseres Oma-Opa-Dienstes, bei dem heute noch 15 Ersatzgroßeltern eingebunden sind.“

Sogar fast 20 Jahre lang veranstalteten die Damen im Rahmen der Frauenaktionswoche den Höxteraner Kreativmarkt in der VHS. „Wir möchten den Abschied auch als Gelegenheit nutzen, uns bei allen Menschen und Behörden sowie Institutionen zu bedanken, die uns in dieser langen Zeit begleitet und geholfen haben.“ Ihr besonderer Dank geht an die „Omas und Opas“, an den Kinderschutzbund, wo sie zuletzt ihr Büro hatten, an die Mitbewohner vom Schloemann-Haus, die immer in der Cafeteria des Kreativmarktes mitgeholfen haben und an den Leiter der VHS, dass sie den Kreativmarkt dort veranstalten konnten.

„Und danken wollen wir vor allem der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Höxter, Claudia Pelz-Weskamp, die uns in allen schwierigen Fragen erfolgreich betreut hat“, lobt Marianne Heinemeyer, Vorsitzende von „Höxtiviti“. Sie sagt: „Wir wünschen allen Menschen friedvolle Weihnachten und einen guten Übergang in das Jahr 2023. Bleiben Sie gesund!“