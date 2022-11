Höxters Gartenschau-Programm für 179 Tage steht in den Startlöchern

Zahlreiche Orte auf dem Landesgartenschau-Gelände werden 2023 für Konzerte, Vorträge, Sportveranstaltungen und vielem mehr zur Bühne. Einen ersten Vorgeschmack auf das Veranstaltungsprogramm gibt die Landesgartenschau jetzt in der Stadthalle. 179 Tage lang wird die Landesgartenschau mit bunten und vielfältigen Veranstaltungen für Unterhaltung sorgen. Die Höxteranerinnen und Höxteraner werden am Sonntag, 20. November, um 18 Uhr in der Stadthalle über die Zeit vom 20. April bis 15. Oktober informiert.

Erstmals präsentiert die Landesgartenschau das offizielle Veranstaltungsprogramm im Detail. „Wir freuen uns auf Aufführungen, Lesungen, Schaustellungen, Vorträge, Präsentationen, Sportveranstaltungen und Konzerte, die 2023 unser Programm füllen werden“, sagt Anna-Lena Ruberg, die mit der Höxteraner Agentur „fee fair events entertainment“ das Veranstaltungsprogramm organisiert. 2023 stehen den Akteurinnen und Akteuren viele Bühnen zur Verfügung, die auf dem gesamten Landesgartenschau-Gelände verteilt liegen.

Im Weserbogen befindet sich die Hauptbühne

„Im Weserbogen befindet sich unsere Hauptbühne auf dem Marktplatz“, sagt Ruberg. Hinzu kommen Veranstaltungsflächen auf dem Wall wie der Lesegarten, an der Weserpromenade, im Remtergarten und im Weserbogen. „Die Bühnen werden wir bei unserer Countdown-Veranstaltung am 20. November präsentieren.“ Außerdem stellt die Landesgartenschau die Thementage vor.

Thementage auf LGS-Gelände geplant

„An manchen Tagen dreht sich alles um ein Thema“, sagt Ruberg. „So wird es den Tag der Musik geben, den Tag des Tanzes oder den Blaulichttag.“ Und noch eine Premiere wird an dem Abend in der Stadthalle gefeiert: Die Landesgartenschau präsentiert das Musikvideo zum Song „Höxter ist unser Ding“. „Im Spätsommer haben wir das Video mit vielen Höxteranerinnen und Höxteranern gedreht“, sagt Marketingleiterin Madita Alberding. „Jetzt ist es fertig und wir freuen uns darauf, es erstmalig zu zeigen.“ Auch wenn das Veranstaltungsprogramm nun vorgestellt wird, ist immer noch Platz, so für regionale Gruppen. „Die Wochenenden sind bereits gut gefüllt, aber unter der Woche haben wir noch freie Plätze“, sagt Ruberg. Interessierte können sich unter [email protected] an Anna-Lena Ruberg wenden.