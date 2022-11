Höxters Glanzlicht für dunkle Tage

Höxter

„Einkaufen im Lichterglanz“ oder „Late-Night-Shopping bis 23 Uhr“ erfreut sich bei den Höxteranern und bei vielen Kunden aus dem Umland seit Jahren großer Beliebheit. Und so war auch am Montagabend, am Reformationstag, die Innenstadt bei mildem Wetter so voll wie lange nicht.

Von Michael Robrecht