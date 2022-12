Höxters Märchentrio kehrt an alten Platz zurück

Höxter

Der Knoten ist durch: Das bronzene Märchentrio mit Hänsel, Gretel und der Hexe kehrt in die Stummrigestraße zurück. Für diesen neuen und alten Standort sprach sich der Ortsausschuss Höxter-Stadtkern in seiner Sitzung am Donnerstagabend bei zwei Enthaltungen einstimmig aus.