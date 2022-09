Höxters Retter in leuchtendem Gelb

Schützend, schick und einheitlich. So sieht sie aus, die neue Schutzausrüstung für die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes der Stadt Höxter. Diese wurden nun mit der neuen Einsatzkleidung ausgestattet. Damit reagiert die Verwaltung auf die steigenden Anforderungen im Einsatzdienst und sorgt so für mehr Komfort und Sicherheit.

„Zweifelsohne fällt diese Änderung auf. Die neue Rettungsdienstkleidung ist in leuchtendem Gelb gehalten und bietet für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter höhere Sicherheit besonders bei Einsätzen in der Dämmerung oder Nacht“ ist sich Jürgen Schmits, Leiter der Rettungswache Höxter, sicher. Bislang waren die Rettungskräfte an ihrer weitestgehend orangenen Einsatzkleidung erkennbar. Nun wird sich das Bild komplett ändern.

„Mit der bisherigen Dienstkleidung hatte die Stadt Höxter frühzeitig auf die gesetzlichen Vorgaben reagiert und die Rettungskräfte mit der geforderten Sicherheit ausgestattet. Die nun weitergehende Anpassung auf die größtenteils gelbe Einsatzkleidung folgt dem landesweiten Trend, die Rettungsdienste vom Aussehen anzugleichen. Bei der Beschaffung wurde wieder besonderer Wert auf die Beteiligung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelegt“, so Schmits.

Dieses führe zu einer hohen Akzeptanz und Motivation im Kollegenkreis. Zwar könne eine Dienstkleidung angeordnet werden, aber hier werde sie auch gerne getragen, da sich alle Beteiligten in ihrer Entscheidung wiedererkennen könnten. „Aus diesem Grund wurde sich für eine gemischte Herstellervariante von Jacke und Hose entschieden. Dadurch können Vor- und Nachteile in der Funktionalität noch besser an das Einsatzgeschehen angepasst werden“, führt der Leiter der Rettungswache weiter aus.

Für jeden Einsatzanlass geeignet

„Argumente für eine maßgebende Änderung der Einsatzkleidung gab es viele“, weiß auch Inge Ortjohann als Abteilungsleiterin zu berichten. Vor allem würden aber die Anforderungen im Rettungsdienst stetig größer. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie und die steigenden Einsatzzahlen forderten den Einsatzkräften einiges ab.

Mit Einführung der neuen Schutzkleidung werde nun ein noch höheres Maß an Funktionalität, Tragekomfort und Sicherheit für die Einsatzkräfte gewährleistet. Damit seien die Retter im täglichen Einsatz auch bei extremen Wettersituationen bestens geschützt.

„Die gesetzlichen sowie arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben für die Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung im Rettungsdienst haben sich in dem mehr als zehn Jahre andauernden Nutzungszeitraum der bisherigen Schutzkleidung gravierend geändert“, berichtet Stefan Fellmann, Dezernent für den Brandschutz und den Rettungsdienst der Stadt Höxter. Die neue Einsatzkleidung in den Signalfarben Leuchtgelb und Rot erfülle die Sicherheitsanforderungen an die höchste Schutzklasse (Schutzklasse 3) und sei für jeden Einsatzanlass geeignet. Neben der sportlichen Optik mit retroreflektierenden Streifen sei die Schutzkleidung mit einer Funkgerätetasche, Mikrofon und CO-Warngerät, Haltebänder, geräumige Taschen, Kniepolster mit Nässeschutz ausgestattet.

Entgegen anderer Beschaffungsformen habe sich die Stadt Höxter bei der Ausstattung der 30 Rettungsdienstkräfte für ein Leasing-Verfahren entschieden. „Die Hauptgründe liegen in der wirtschaftlichen Beschaffung der Schutzkleidung über Jahre gesehen“, erklärt Inge Ortjohann. So müsse die Wäsche nicht für jeden Träger gekauft werden und bei Gefahr von notwendigen Änderungen im Lebenslauf eine erneute Investition getätigt werden. Bei diesem Vorgehen könne während der Laufzeit flexibel auf jeden Träger reagiert werden, auch wenn es zum Beispiel zu einer Größenänderung komme. Reparaturen bis zum Komplettersatz seien ebenfalls möglich.

Mehr als 4000 Einsätze im Jahr

„Der größte Vorteil bei diesem Verfahren ist aber, dass die gesetzliche Verantwortung für die persönliche Schutzausrüstung von der Stadt auf den Unternehmer übertragen wird“, ergänzt Stefan Fellmann und führt aus: „Dieser ist verantwortlich für die Verkehrstauglichkeit der Schutzkleidung und muss diese auch bei einer möglichen Anpassung der DIN übernehmen“.

„Um die Herausforderungen und Aufgaben unseres Rettungsdienstes mit jährlich mehr als 4.000 Einsätzen zu meistern, ist eine bestmögliche persönliche Schutzausrüstung für unsere Einsatzkräfte erforderlich“, hebt Stefan Fellmann hervor. Wie auch bei der technischen Ausstattung und räumlichen Anforderung für einen professionellen Rettungsdienst habe auch hier die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik reibungslos funktioniert.