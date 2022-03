Soldaten aus Höxter sind als Experten sehr gefragt

Die 4. Kompanie des ABC-Abwehrbataillons 7 in Höxter nimmt Abschied von der Garnisonsstadt an der Weser. Über mehrere Jahre baut ein größerer Teil der Soldaten das neue ABC-Abwehrregiment in Strausberg bei Berlin auf. Die Truppe wurde jetzt verabschiedet.

Das ABC-Abwehrregiment 1 hat am Standort Strausberg östlich von Berlin im Oktober 2020 seine Arbeit aufgenommen. Mittlerweile ist der Aufstellungsstab stark angewachsen und verfügt durch die personelle Verstärkung aus Höxter und Bruchsal über Fachpersonal in allen Führungsgrundgebieten. Die 4. Kompanie des ABC-Abwehrbataillon 7 Höxter ist nun am Donnerstag im Klosterpark in Brenkhausen bei einem öffentlichen Appell aus der Garnison Höxter nach Strausberg verabschiedet worden.