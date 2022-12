Höxters Weihnachtsmarkt ist wieder gut angenommen worden

Wie bereits in den vergangenen Jahren bleiben Gutscheine auch 2022 das beliebteste Weihnachtsgeschenk, gefolgt von Spielwaren, Büchern und Schreibwaren. Das zeigt eine neue Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE). Wer einen nicht ausdrücklich befristeten Gutschein unter dem Weihnachtsbaum entdeckt, kann ihn im Geltungszeitraum von drei Jahren ab Ende des Kaufjahres einlösen. In diesem Jahr gekaufte, unbefristete Gutscheine können also bis zum 31. Dezember 2025 eingelöst werden.

Am Tag nach Weihnachten waren viele Innenstädte im Kreis und in OWL gut besucht – so auch die Geschäfte der Fußgängerzone Höxter – weil die Kunden ihre Gutscheine einlösen wollten. Einzelhandelsgutscheine sind in der Kreisstadt seit Jahren der Hit. Höxters Weihnachtsmarkt wurde nach fast fünf Wochen am Dienstag abgebaut, jedoch hatten die am Marktplatz befindlichen Betriebe wie Bäckerei Engel, Grillimbiss Hecker, Schmeckwerk, Cafe Pammel oder umliegende Gastronomie wie Pizzerien, Döner-Buden und Bistros/Restaurants weiter guten Zulauf. Freundeskreise, Kunden und Familien nutzten die freien Tage nach dem Fest für eine Kaffeestunde oder ein gemeinsames Abendessen.