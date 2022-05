Weserbrücke in Höxter wird erst am 7. Juni voll gesperrt

Höxter

Die Vollsperrung der Weserbrücke in Höxter für Fußgänger- und Radfahrer wird überraschend um vier Wochen verschoben. Nicht am kommenden Montag, 16. Mai, wird die Brücke komplett dicht gemacht, sondern erst am 7. Juni, dem Dienstag nach Pfingsten. Das hat für viele Sportler, Pendler, Camper und Freibadbesucher direkte Auswirkungen.

Von Michael Robrecht