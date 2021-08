Im Lindengarten läuft nun der Abholservice

„Um 19 Uhr ist alles fertig.“ Ibrahim Matta hat soeben telefonisch eine Essensbestellung entgegengenommen. „Eine Pizza Margherita, eine Pizza Salami und ein Chickenburger“, gibt der Chef die Bestellung des Kunden an seinen Pizzabäcker Adel und Chefkoch Samwaeil weiter. „Geht in Ordnung“, heißt es aus der Küche. Unterdessen klingelt im Restaurant „Lindengarten“ in Fürstenau erneut das Telefon.

„Guten Abend. Klar, wir haben auch Jäger- und Wiener-Schnitzel im Angebot“, sagt der Chef des gerade erst vor drei Wochen eröffneten Restaurants. Ibrahim Matta hat in Fürstenau die Gastronomie-Lücke geschlossen. Mit seinen drei Brüdern Adel, Samwaeil und Salib hat die ägyptische Familie das ehemalige Lokal „Zur Post“ wieder auf Vordermann gebracht. „Seit Anfang des Jahres liefen die Umbau- und Erneuerungsarbeiten auf Hochtouren“, berichtet der Restaurantbesitzer. Der Lockdown Anfang November habe ihn und sein Team nun „hart und unvorbereitet getroffen“. „Das hatten wir nicht auf der Rechnung. Eindeutig steht die Gesundheit an erster Stelle. In Zeiten von Corona wird das Hotel- und Gaststättengewerbe arg gebeutelt. Die Existenzsorgen sind groß“, sagt der Lindengarten-Chef. Dabei seien die Hygienekonzepte überall sehr gut. Die Vorschriften und Regeln seien vorbildlich eingehalten worden. Jetzt gelte es einfach, durchzuhalten“, sagt Ibrahim Matta und hofft, dass er seine schmucke Lokalität Anfang Dezember wieder öffnen darf.

50 Bestellungen am Tag

„Wir stecken die Köpfe nicht in den Sand.“ Im Übergang bieten die Mattas einen Abholservice an, der sehr gut angenommen werde. „An den Wochenenden ist die Nachfrage sehr hoch. In der Woche sind wir auch zufrieden. Manchmal sind es 30, manchmal 40 oder auch 50 Bestellungen“, stellt der Wirt, der wie seine Brüder im Schelpedorf Brenkhausen in der Nähe des koptischen Klosters in der Schulstraße wohnt, heraus. „Die Fürstenauer haben der Eröffnung entgegengefiebert. Schade, dass es jetzt nur über den Abholservice geht.“ Doch gerade in dieser schweren Zeiten zeige sich, wie sehr sich die Menschen in Fürstenau ein Restaurant mit einem reichhaltigen Angebot in dieser Größe gewünscht hätten.

Am 22. Oktober wurde der „Lindengarten“ eröffnet, die Fürstenauer Vereine und sogar der neue Bürgermeister Daniel Hartmann waren zur Gast und gratulierten. „Es war ein toller Auftakt. An den Tagen danach war die Gästezahl sehr hoch. Mit dem Lockdown müssen wir klargekommen. Hoffentlich wird er nur auf einen Monat begrenzt sein“, weiß Ibrahim Matta, dass die Wiedereröffnung und damit das Weihnachtsgeschäft von den Corona-Zahlen abhängig ist. Seine große Hoffnung ist, „dass die Kurve mit den Neuansteckungen möglichst schnell nach unten geht“.

Produkte aus der Region

Kulinarisch setzen die Mattas insbesondere auf Produkte aus der Region. Es gibt deutsche und italienische Spezialitäten. Alles steht in Fürstenau auf Neuanfang. Die Fläche des Restaurants umfasst 500 Quadratmeter. Ibrahim, Salib, Samwaeil und Adel Matta stammen aus Luxor in Ägypten. Sie betrieben zuletzt ein Restaurant in Holzminden. Zu Beginn des Jahres haben sie das ehemalige Lokal „Zur Post“ an der Detmolder Straße gekauft und kräftig renoviert. „In Eigenarbeit“, betont der Chef. Die vier Brüder arbeiteten jeden Tag von morgens bis abends. Das Ergebnis, das von den Gästen zumindest in der ersten Woche nach der Eröffnung zu bestaunen war, kann sich sehen lassen: Die Theke ist aus dem Lokal „Zur Post“ übernommen worden. Das Mobiliar und Design sind bestens aufeinander abgestimmt. Lampen spenden warmes Licht. In einem der beiden Gasträume hängt eine Luftaufnahme von Fürstenau. Das Panorama vom historischen Höxter ist im zweiten Gastraum der Blickfang. Der angrenzende Saal ist für Familienfeiern bestimmt. Ein Biergarten vor dem „Lindengarten“ lädt in der hellen Jahreszeit zum Verweilen ein. „Wenn die Pandemie hoffentlich bald beendet sein wird, können im Restaurant bis zu 100 Gäste gleichzeitig Platz finden“, betont der neue Besitzer.

„Das Schnitzel Fürstenau ist die Spezialität des Hauses und nun auch beim Abholservice sehr gefragt“, sagt Ibrahim Matta. Der „Cocktail to go“ komme zudem bestens an. Der Chef mixt persönlich. Die vier Brüder haben aus der Not eine Tugend gemacht. Sie schauen zuversichtlich nach vorne.