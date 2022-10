Im Weserbergland schon 850.000 Euro für krebskranke Menschen gesammelt

In Höxter und Holzminden ist der Name Helmut Duntemann, Initiator der nicht nur im Raum Höxter-Holzminden sondern auch überregional erfolgreichen und bekannten Modellbauausstellungen zugunsten der Deutschen Krebshilfe in der Holzmindener Pionierkaserne, seit Jahren ein Begriff. Der Berufssoldat im Ruhestand erhielt die Auszeichnung für sein Engagement für die Deutsche Krebshilfe während einer Feierstunde im Kreishaus in Göttingen.

Helmut Duntemann bei der jüngsten Modellbauschau in der Kaserne Holzminden Foto: Michael Robrecht

Seit 1997 organisiert der Oberstabsfeldwebel der Reserve zusammen mit seiner Familie – dem „Team Duntemann“wie er sie nennt – die Modellbauausstellungen, deren Erlös immer an die Kinderkrebshilfe geht. Auf diese Weise ist bisher ist jetzt bis im Sommer ganz genau eine Spendensumme von über 849.000 Euro zusammengekommen. Die Million will Duntemann mit seinem Team, Modellbauern und Mitstreitern in den nächsten Jahren auf jeden Fall in Kürze erreichen, sagte er bei der jüngsten Modellbauschau dem WB.

Göttingens Landrat Marcel Riethig verlieh in einem feierlichen Akt, an dem auch Holzmindens Bürgermeister Christian Belke und Oberstleutnant Stephan Meister, Kommandeur des Panzerpionierbataillons 1 Holzminden teilnahmen, das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Riethig hob die Besonderheit dieser Auszeichnung hervor: „Wer glaubt, es gehe nur um die Verleihung eines dekorativen Ordens an einen pflichtbewussten Menschen, der irrt. Das Verdienstkreuz ehre den Menschen, nicht die Tat, und Helmut Duntemann ist ein würdiger Träger."

Modellbauschau Kaserne Holzminden mit offenen Türen in der Kaserne: alles auch das Werk von Helmut Duntemann. Foto: Michael Robrecht

Der Landrat weiter: „Der Orden ehrt Sie und Sie ehren den Geist dieses Ordens. Es gehört zu den schönen Aufgaben meines Amtes als Landrat, Menschen wie Sie auszeichnen zu dürfen. Und es ist für mich auch persönlich eine große Freude, das zu tun. An dieser Stelle gehört es sich, dass die Verdienste des zu Ehrenden benannt werden. Und ich tue das hier mit besonderer Freude, denn das Handeln von Ihnen hat den Bundespräsidenten davon überzeugt, Helmut Duntemann das Bundesverdienstkreuz zu verleihen.“

Modellbauschau Kaserne Holzminden: Karl-Heinz und Klaus David aus Bebra in Hessen sind begeistert von der Schau: „Wir sind immer als Aussteller dabei.“ Foto: Michael Robrecht

Zum sozialen Engagement Duntemanns im Weserbergland muss man Folgendes wissen: Die Deutsche Krebshilfe und die Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe sind bei ihren Aktivitäten massiv auf die Unterstützung der Bürger angewiesen. Sämtliche Projekte und Initiativen in der Krebsbekämpfung werden ausschließlich aus Spenden finanziert. Das, was vor 25 Jahren mit einer Zahl von 26 Ausstellern in Holzminden in der Kaserne begann, hat sich mittlerweile zu einem riesigen Projekt mit über 600 Ausstellern aus ganz Europa entwickelt.

Ordensverleihung für Helmut Duntemann: (links) Holzmindens Kommandeur Oberstleutnant Stephan Meister und Holzmindens Bürgermeister Christian Belke (rechts). Foto: Duntemann

Viele ehrenamtliche Helfer an der Seite

Viele ehrenamtliche Helfer stehen Helmut Duntemann bei den Modellbauschauen zur Seite, Soldaten zum Beispiel. Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Alle Maßstäbe bei den Modellbauern sind vertreten – sowie alle Themen und Fachbereiche. Und es gibt jedesmal Neues zu zeigen. Das Panzerpionierbataillon 1 nennt noch ein paar technische Daten für das 22. Event zugunsten der Deutschen Kinder-Krebshilfe - nach zwei Jahren Corona-Zwangspause: 600 Modellbaufreunde aus Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Frankreich und Belgien präsentierten bisher jedes Jahr (außer in den Corona-Zeiten) den Besuchern zu Gunsten des guten Zwecks auf fast 14.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche weit über 30.000 Modelle in allen Maßstäben aus Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz, Figurenmalerei, Eisenbahn, Schiffe, Flugzeuge, Hubschrauber, RC-Modellbau, öffentliches Leben und Militärmodellbau. 2023 soll es erneut ein Wiedersehen geben.

Oberstabsfeldwebel Helmut Duntemann wusste, dass er 2022 wegen der immer noch grassierenden Corona-Pandemie keine Rekordbesucherzahlen von 15.000 Menschen wie in den Vorjahren erreichen kann, aber viele treue Fans (viele Modellbauer und Gäste auch aus dem Kreis Höxter) kamen trotz Blitz-Coronatest vor dem Kasernentor mit Wartezeiten und dem ungewissen Gefühl wegen der lauernden Ansteckungsgefahr nach Holzminden. Das hat ihn stolz gemacht.