Immobilienpreise auch im Kreis Höxter unter Druck

In vielen Neubaugebieten, wie hier in Boffzen mit dem schönen Blick auf Höxter, wird seit den Zins- und Preiserhöhungen auffällig weniger gebaut. Es sollen auch einige Bauherren ihr Pläne aufgegeben haben. Hier am Gebhardshagen sind die Straßen schon fertig, die Stromkästen stehen, aber die Bauplätze sind leer.

Foto: Michael Robrecht