Impftruck der Johanniter aus Holzminden fängt Feuer

Das Team hatte das Fahrzeug am Dienstagmorgen gerade auf dem Dorfplatz in Eschershausen-Lenne für die Impfangebote vor Ort abgestellt, als der LKW im Heck Feuer fing. Die Feuerwehr Stadtoldendorf rückte mit 18 Einsatzkräften an und konnte den Brand schnell löschen. Das Fahrzeug wurde dennoch so stark beschädigt, dass es bis auf Weiteres nicht einsatzbereit sein wird. Personen wurden nicht verletzt. Ursache des Brandes war ein technischer Defekt. Der für das mobile Impfangebot der Holzmindener Johanniter im Einsatz befindliche Lastkraftwagen war von ihnen erst Ende Januar dieses Jahres vorgestellt und in Betrieb genommen worden.

Für die Johanniter Unfallhilfe ist der Schaden aber kein Grund, an den bereits geplanten Impfterminen in den Ortschaften nicht weiter festzuhalten. „Wir haben nach dem ersten Schock unmittelbar nach dem Ereignis heute Morgen gleich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die geplanten Termine für diese Woche auch weiterhin stattfinden zu lassen“, erklärt Claudia Dohle, Leiterin des Mobilen Impfteams der Johanniter.

Die Feuerwehr Stadtoldendorf konnte den Brand schnell löschen. Foto: Johanniter Holzminden

Der Lastkraftwagen wurde zur Schadensbehebung erst einmal in eine Fachwerkstatt nach Elze transportiert. Wann er wieder einsatzfähig ist, muss abgewartet werden. In den Ortschaften seien jedoch Ausweichplätze mithilfe der dort Verantwortlichen schnell gefunden worden. Innerhalb kürzester Zeit konnten in den geplanten Ortschaften Ausweichmöglichkeiten in Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshäusern gefunden werden. Auch für die geplanten Termine bei Unternehmen konnten Alternativen ermöglicht werden, um das niederschwellige Angebot von Covid-19–Impfungen durch mobile Teams wie geplant durchführen zu können.

Der Impftermin am Mittwoch, 7. September, an der Esso-Tankstelle in der Holzmindener Sollingstraße wird wie geplant stattfinden. Am darauffolgenden Donnerstag, 8. September, wird der Termin in das Dorfgemeinschaftshaus in Merxhausen verlegt. Der Termin in Heinade wird erst einmal verschoben, genauere Auskunft hierzu geben die Johanniter unter der Rufnummer 0152 – 39 55 21 61. Ein weiterer Termin am Freitag bei McDonald´s in Holzminden findet wiederum statt.

Der Impftruck wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Foto: Johanniter Holzminden

„So vorteilhaft der Truck für unsere Einsätze auch gewesen ist, wir werden trotzdem auch ohne ihn unser umfassendes und ortsnahes Angebot problemlos weiter aufrechterhalten“, versichert Dohle. In der nächsten Woche könnten alle Termine in vollem Umfang angeboten werden. Eingesehen werden könnten diese, so Dohle, auf der Internetseite des Landkreises Holzminden. Zusätzlich dazu wird der wegen des Brandes ausgefallene Termin in Lenne am 16. September im dortigen Dorfgemeinschaftshaus von 9.30 bis 15.30 Uhr nachgeholt.

Voraussichtlich könnten ab Mittwoch, 14. September, Booster-Impfungen mit dem neuen angepassten Impfstoff Comirnaty® der Firma BioNTech/Pfizer angeboten werden. Fragen zu Impfungen und Terminen beantwortet das Mobile Impfteam der Johanniter unter der Rufnummer 0152/39552161.