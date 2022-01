Nach Lähmung kann ägyptischer Unternehmer wieder gehen – erfolgreiche Reha in Weserbergland-Klinik in Höxter

Höxter

Nabil Solimann hat Freudentränen in den Augen. Der Blick geht zur Uhr. In einer Stunde wird der Geschäftsmann aus Ägypten die Asklepios-Weserbergland-Klinik in Höxter verlassen. „Hier ist in 50 Tagen ein Wunder geschehen“, sagt Solimann in Englisch und ist unendlich dankbar.

Von Jürgen Drüke