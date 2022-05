In diesem Apartmenthaus leben bald  Höxteraner mit Behinderung

Das St.-Petri-Stift Höxter errichtet in der Bismarckstraße in Höxter ein neues Apartmenthaus für Menschen mit Behinderungen. Seit Mittwochnachmittag weht der Richtkranz über den Millionenprojekt unweit von Finanzamt, Polizei und Kreisverwaltung. Bauherren, zukünftige Bewohner, Nachbarn und Vertreter des öffentlichen Lebens nahmen am Richtfest mit Projektvorstellung teil.

Ein neues mehrstöckiges Appartmenthaus für Menschen mit Behinderung wird zurzeit in der Bismarckstraße in Höxter gebaut. Ende 2022 soll es bezugsfertig sein. Bauherr ist das St.-Petri-Stift. Zahlreiche Gäste nahmen am Richtfest mit Projektvorstellung am Mittwochnachmittag teil.

Das St. Petri-Stift Höxter gibt es seit 1848. Das Angebots- und Leistungsspektrum der einzelnen Einrichtungen und Dienste und eine vielfältige diakonische Arbeit im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe sind Ziel der Stiftung, die in Höxter Immobilien und Grundstücke für ihre Einrichtungen besitzt. Ziel ist es, alten Menschen und Menschen mit Behinderungen in stationären Wohneinrichtungen und ambulanten Diensten Lebenshilfe zu geben.

Das neue Appartmenthaus des Petri-Stiftes entsteht zurzeit neben dem Finanzamt und gegenüber der Polizei Höxter und nahe der Kreisverwaltung. Foto: Michael Robrecht

Richtfest mit Reden

Das St.-Petri-Stift ist Träger diakonischer Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe und unterhält zum einen das Konrad-Beckhaus-Heim (Seniorenheim) mit 120 vollstationären Pflegeplätzen, Kurzzeitpflege und 34 betreuten Wohneinheiten. Neben dieser Einrichtung unterhält das St.-Petri-Stift einen Betreuungsstützpunkt in der „Altstadtresidenz am Wall“ – ein betreutes Wohnprojekt mit 37 Wohneinheiten – und einen „Essen auf Räder – Dienst“. Das Ludwig-Schloemann-Haus, eine Betreuungseinrichtung für Menschen mit Behinderung mit 43 Plätzen sowie der ambulanten Pflegedienst „Diakoniestation Wesertal GmbH“ runden das Leistungsspektrum des St.-Petri-Stifts ab.

Das St. Petri-Stift als professioneller Anbieter von Leistungen in der Eingliederungshilfe verfolgt mit dem Neubauprojekt in der „Bismarckstr. 17“ das Ziel, die Wohnangebote für Menschen mit Behinderungen weiter zu differenzieren, um ein selbstbestimmtes Leben und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. "Das 738 Quadratmeter große Grundstück ist aufgrund seiner guten Lage ideal für ein Apartmenthaus, da sich in unmittelbarer Nähe umfassende Einkaufmöglichkeiten sowie Freizeitangebote befinden", sagte Dirk Timmermann, Vorstand der Stiftung. "Das Zentrum und der Weserradweg sind fußläufig gut und sicher zu erreichen. Ein Haltepunkt für den öffentlichen Nahverkehr bzw. Shuttleservice befindet sich in unmittelbarer Nähe. Die zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen haben somit die Möglichkeit, Geschäfte, Arztpraxen und Freizeitmöglichkeiten je nach individuellem Unterstützungs- und Hilfebedarf mit oder ohne Begleitung aufzusuchen", stellte Timmermann beim Richtfest das Projekt vor.

Zusammen mit den Architekten Krekeler + Böhl aus Brenkhausen und dem Bauunternehmen Accent GmbH aus Salzkotten sowie der Sparkasse Höxter konnte das Apartmenthausplan realisiert werden. Das Haus bietet 14 Apartments, die mit Bad und Küchenzeile ausgestattet sind. Des Weiteren gibt es Gemeinschaftsräume, Platz für tagesstrukturierte Angebote und auch eine Dachterrasse.

„Die Kosten des Neubaus belaufen sich in Millionenhöhe“, sagte der Vorstand der Stiftung, Dipl.-Betriebswirt Dirk Timmermann am Mittwochnachmittag. Ebenfalls erklärte er, dass immer etwas wachse, wenn man baue. Die Nachbarschaft habe den Lärm der Baustelle nun schon länger hinnehmen müssen, doch gleichzeitig schätzt Timmermann die Nähe des unmittelbar gelegenen Finanzamtes und der Kreisverwaltung.

Richtfeste seien immer ein schöner Brauch, da etwas Neues entstehe und man etwas vollbracht habe, meinte auch Höxters Vizebürgermeister Hans-Josef Held und weiter, dass dieses Apartmenthaus außerdem ein wichtiger Schritt für Menschen mit Behinderung sei.

Zimmerermeister Karl-Heinz Kiel beim Richtspruch. Foto: Michael Robrecht

Zimmerermeister Karl-Heinz Kiel sprach den traditionellen Richtspruch und warf, ganz nach dem altem Brauch, ein Schnapsglas im Dachgeschoss unter dem Richtkranz auf den Boden.

Stiftungsratsvorsitzender Clemens Brinkmann erklärte, dass für die Bewohner ein stadtnahes Zuahuse geschaffen werde. Das sei mit Blick auf Arztpraxen und Einkaufsmöglichkeiten wichtig.