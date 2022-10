Zum 21. November dieses Jahres wird die Sparkasse Höxter ihre vier kleinsten Filialen im Kreis Höxter in Selbstbedienungsstandorte umwandeln. Es handelt sich dabei um die Filialen in Scherfede, Stahle, Lüchtringen und Peckelsheim. Das hat das Geldinstitut am Montag mitgeteilt.

An allen Standorten soll laut Sparkasse, die bisherige SB-Ausstattung vorhanden bleiben. Dazu zählt jeweils ein Geldautomat mit Einzahlfunktion und ein Selbstbedienungsterminal, an dem beispielsweise Überweisungen erfasst, Daueraufträge geändert, Kontostände abgefragt oder Kontoauszüge ausgedruckt werden können.

Darüber hinaus biete der Telefonservice der Sparkasse unter Telefon 05272/3661122 gerade auch älteren Kunden, die nicht das Online-Angebot nutzen wollen, montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr einen bequemen Zugang zur Sparkasse.

Die Kundinnen und Kunden der betroffenen Filialen seien vorab in einem persönlichen Schreiben über die bevorstehende Maßnahme und deren Hintergründe informiert worden.

Straffung des Geschäftsstellennetzes

„Unsere Kunden nutzen heute mehr als zweihundertmal häufiger die Sparkassen-App als unsere stationären Filialen. Mehr als 70 Prozent der Girokonten sind inzwischen für das Online-Banking freigeschaltet - Tendenz steigend. Mit der Zunahme der Online-Transaktionen geht seit Jahren kontinuierlich der Rückgang der papiergebundenen Überweisungen einher. Die Onlinequote für Überweisungen liegt bei über 90 Prozent. Diese Entwicklungen wurden durch die Corona-Pandemie noch einmal deutlich beschleunigt. Dies hat zur Folge, dass unsere Filialen immer weniger für alltägliche Service-Aufgaben benötigt werden. Im Gegenzug steigen die Erwartungen der Kunden an qualitative Beratungsleistungen“, erläutert Jens Härtel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Höxter.

Auch in der Sparkassen-Filiale in Peckelsheim soll nur die bisherige SB-Ausstattung vorhanden bleiben. Foto: Jürgen Vahle

Verändertes Kundenverhalten

Kunden wünschten eine persönliche und qualifizierte Beratung, wenn es um Themen wie Altersvorsorge, Geld- und Wertpapieranlage oder Kreditfinanzierung geht. Sie erwarteten eine gewisse Flexibilität bei Beratungszeiten, Fachkompetenzen und Entscheidungsbefugnissen. Dies sei in kleineren Filialen kaum zu gewährleisten. Mit der Straffung des Geschäftsstellennetzes reagiere die Sparkasse auf das veränderte Kundenverhalten in „digitalen Zeiten“, so Härtel.

Sparkasse Lüchtringen: Die Filiale liegt an der Westfalenstraße 28 mitten im Ort. Foto: Michael Robrecht

Beschäftigte werden versetzt

„Die jetzt anstehenden Veränderungen versetzen uns in die Lage, in unseren Standorten verstärkt Spezialisten-Wissen vorzuhalten und so unsere Beratungsqualität weiter zu verbessern. Dazu bleiben die vertrauten Ansprechpartner den Kundinnen und Kunden erhalten. Sie werden zukünftig in den Geschäftsstellen in Höxter, Warburg und Willebadessen tätig sein“, so Jens Härtel.

Sparkasse Stahle: Das Gebäude steht neben der Pfarrkriche im Ortskern in der Johannes-Prior-Straße 4. Foto: Michael Robrecht

Auch in Zukunft sei die Sparkasse in jeder Kommune im Kreis Höxter mit einer Filiale vertreten, in der eine persönliche Beratung angeboten werde. So sei sie weiterhin überall in der Region präsent und stelle eine flächendeckende Versorgung mit Bankdienstleistungen sicher.