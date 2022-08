Inflation drückt Bürgern auch im Kreis Höxter auf die Geldbörse 

200 Milliarden Euro haben Verbraucher in Deutschland während der pandemiebedingten Einschränkungen angehäuft: Sie wollten einkaufen gehen, konnten aber nicht. Besonders betroffen waren die Bekleidungshändler – auch im Kreis Höxter. Sie mussten Öffnungszeiten und Kundenkapazitäten kürzen – und sich damit abfinden, dass Menschen im Lockdown dann doch eher auf Online-Händler wie Zalando oder About You zurückgreifen. Die Sparquote sinkt und Ersparnisse werden ausgegeben: Das war die Hoffnung des Einzelhandels für das dritte Corona-Jahr.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet