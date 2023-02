„Clever-Fit“-Pleite in Höxter: Sportler sauer über fehlende Informationen

Hunderte Sportlerinnen und Sportler haben Verträge bei „Clever-Fit“ (CF) in Höxter: Viele sind sauer, weil sie nicht wissen, was die Insolvenz-Mitteilung für sie bedeutet. Per E-Mail und telefonisch ist kein Verantwortlicher erreichbar. Das Foto zeigt bei CF am Marktplatz trainierende junge Sportler vor einigen Jahren. Seit 2016 ist das Fitnessstudio geöffnet.

Foto: Michael Robrecht