Noch zeitgemäß? Höxters Politiker stellen Straßenreinigung infrage

Es gibt zwei Gebührensätze: Die jährliche Gebühr für Straßen des innerörtlichen Verkehrs soll ab 1. Januar 2023 von 1,96 Euro auf 2,10 Euro je Reinigungsmeter steigen. Das sind 14 Cent mehr pro Meter. Wer ein Haus oder Grundstück an Straßen mit überörtlichem Verkehr besitzt, der zahlt ab Januar 2023 1,88 Euro pro Meter. Seit Januar 2021 waren 1,76 Euro fällig (nun also plus 12 Cent). In der Fußgängerzone in Höxter bleibt die Gebühr unverändert. Der Rat muss für die Preiserhöhung in seiner nächsten Sitzung am 15. Dezember noch grünes Licht geben.

