Wein aus Höxter: Jahrhunderternte bringt edlen Tropfen hervor

So schön waren die Trauben auf dem Weinberg oberhalb Höxters im August 2022: Michael Rindermann, der den Weinberg seit 2009 mit Herz und Sachverstand betreut, ist glücklich. Er hegt und pflegt die Weinstöcke mit Hingabe.

Dieses liegt genau dort, wo die Mönche der Benediktinerabtei Corvey im 17. Jahrhundert Wein angebaut haben: am Südosthang des Räuschenbergs oberhalb des Wesertals. An die Weingeschichte des Klosters anknüpfend, betreut der ehemalige Weinhändler Michael Rindermann dort oben zusammen mit einigen Mitstreitern 99 Weinstöcke. Und er ist überglücklich, dass die Hobbywinzer zum 1200-jährigen Bestehen der ehemaligen Reichsabtei und heutigen Welterbestätte einen so großartigen Ertrag eingefahren haben.