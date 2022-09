Jahrhundertwein: Besten Jahrgang seit 300 Jahren in Höxter gelesen

Weinlese in Höxter: Am Weinberg ist ein Jahrhundertwein geerntet worden. Weinexperte Michael Rindermann und sein Team haben jetzt „die besten Weintrauben seit 300 Jahren“ von den Reben gepflückt. Die besonders hohe Qualität hat mit den vielen Sonnenstunden in diesem Jahr zu tun. Ostern 2023 werden die ersten Gläser der Ausnahmetrauben der Sorten „Regent“ und „Orleans“ ausgeschenkt.

„Die langanhaltende Trockenheit hat unserem Wein in diesem Jahr wenig ausgemacht. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir einen Jahrhundertjahrgang bekommen. Denn das, was wir jetzt nach der Arbeit im Weinberg stehen haben, ist sensationell.“ Diese wunderbaren Aussichten formulierte Michael Rindermann beim Besuch des Westfalen-Blattes im Weinberg am Räuschenberg im August.

Weinlese 2022 in Höxter: Josef Spieker schneidet die letzten Trauben ab. Eine Jahrhunderternte von den Oechslegraden her. Foto: Michael Robrecht

99 Rebstöcke hoch über Höxter

Und genau so kam es dann. Seit 2009 betreut der ehemalige Weinhändler am Südosthang des Räuschenbergs 99 Weinstöcke. Michael Rindermann, der den Weinanbau am historischen Corveyer Weinberg in Höxter privat betreibt, spricht von 20 Oechslegrad mehr als sonst üblich. Bei den Rotweintrauben der Rebensorte „Regent“ hat Rindermann stolze 102 Oechsle gemessen, bei den weißen Weintrauben von „Orleans“ immerhin 90 Oechsle. Jetzt freut sich Michael Rindermann auf die Ernte, die sicher mehr als 100 Flaschen umfassen wird. Gepresst und gekeltert werden die Trauben daheim bei Michael Rindermann in Höxter. Er hat den Jahrgang 2022 dann bis zur ersten Verkostung so immer im Blick.

Weinlese in Höxter am vergangenen Wochenende: Michael Rindermann, Finn Kienappel, Jonas Kasing, und Frank Viehofer. Foto: Michael Robrecht

Solche süßen Trauben, und das im sonst kühlen Weserbergland: Michael Rindermann ist begeistert. „Das ist sensationell für unsere Breitengrade. Alles über 100 ist phantastisch“, schwärmt er. Besonders stolz ist er, dass im Jubiläumsjahr „1200 Jahre Corvey“ solch ein Wein entsteht. „Da hat es der Herrgott aber gut gemeint mit uns“, sagt Rindermann. „Irgendwie ist das ein bisschen Mystik“, meint er und schaut hoch vom Weinberg auf das im Wesertal liegende ehemalige Kloster Corvey.

Blick vom Weinberg auf Höxter. Foto: Michael Robrecht

„Ich bin ohne Erwartungen in das Weinjahr gegangen“

Erwartet hat der passionierte Winzer und ehemalige Inhaber des Corveyer Weinhauses die in Aussicht stehende Ausnahmeernte so nicht. „Ich bin ohne Erwartungen in das Weinjahr gegangen.“ Denn die Ernten der Vorjahre waren nicht berühmt. Nach den trockenen Jahren 2018, 2019 und 2020 hat 2021 angesichts der enormen Frühjahrsfeuchtigkeit der Mehltau den Winzern zu schaffen gemacht. Auch am Hexenstieg haben die Weinstöcke gelitten. Hinzu kam eine extrem schlechte Holzausreife zum Herbst. „Das macht beim Schneiden der Reben viel Arbeit.“ An diesem historischen Ort oberhalb des Wesertals und mit Blick auf Corvey war Michael Rindermann im Sommer oft anzutreffen. Liebevoll hegt und pflegt er seine Weinstöcke.

Michael Rindermann misst die Oechslezahl. Foto: Michael Robrecht

Josef Spieker und Michael Rindermann im Weinberg bei der Lese. Foto: Michael Robrecht

Geschichte des Weinanbaus in Höxter und Corvey

Der "neue" Weinberg setzt eine 342 Jahre alte Tradition der Corveyer Fürstäbte fort. Der Weinberg muss ab 1680 für 25 Jahre ein kleines Paradies gewesen sein. Fürstabt Christoph von Bellinghausen baute barocke Häuser und Terrassen. 18 Morgen waren die Weinberge einst groß. Ein Weingut gab es am Berghang. Der Hang ist als prachtvoller Garten überliefert. Zur Anlage gehören oben auf dem Berg am Hexentanzplatz ein kleines Lusthaus mit mehreren Zimmern und einem in den Felsen gehauenen Keller. Hier übernachtete der Abt oft im Sommer oder wenn er die lauten Bauarbeiten in der barocken Klosteranlage nicht mehr ertragen konnte. Unten am Berg ist ein stattliches Haus überliefert, das nicht nur zum Keltern, sondern auch als Wohn- und Wirtshaus für den Weingärtner dient, der mit Familie dort wohnte. Der aus Wetterau gebürtige Weingärtner Johann Rupen musste im ersten Jahr vier Morgen Reben betreuen. Über die Jahre entsprach der Weinanbau nicht mehr den Erwartungen, die der Abt in ihn gesetzt hatte; die Qualität wurde spärlicher und deshalb der Weinanbau 1703 ganz eingestellt.

Wein "made in Höxter" im Weinhaus Rindermann in Corvey. Foto: Michael Robrecht

Ökumenischer Weinpfad

Die Katholische Kirchengemeinde hatte vor Corona regelmäßig Führungen durch den Ökumenischen Weinpfad im Weinberg angeboten, wo noch Relikte des Weinbergs von 1680 an den Hängen zu finden sind. Durch die Corona-Pandemie sind seit März 2020 aber so gut wie keine Besucher durch den „Ökumenischen Weinpfad“ mit Tafeln voller Bibeltextstellen geführt worden. Man kann den Pfad mit den Tafeln aber auch selbst erwandern. Vielleicht gibt es bald ja mal wieder Führungen.

Foto: Sabine Robrecht Auf dem Weinberg am Corveyer Hexenstieg steht eine Jahrhunderternte in Aussicht. Die ehemalige Benediktinerabtei und heutige Welterbestätte ist vom Weinberg aus zu sehen. Foto: Sabine Robrecht