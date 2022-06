Jetzt wächst Gras über das „Horror-Haus“-Grundstück in Bosseborn

So präsentiert sich das Grundstück Saatweg 6 in Höxter-Bosseborn nach dem Abschluss der Abrissarbeiten. Es erinnert nichts mehr an den Ort schlimmster Verbrechen. Der Abbruch von Haus und Scheune soll auch das anhaltende überregionale Medieninteresse zum Erliegen bringen, so der Wunsch der Bosseborner.

Foto: Michael Robrecht