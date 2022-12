Jobcenter Kreis Höxter: Tanja Hartmann wird neue Geschäftsführerin

Tanja Hartmann wird am 1. Februar 2023 die Leitung des Jobcenters Kreis Höxter übernehmen. Von der Trägerversammlung des Jobcenters wurde sie für die kommenden fünf Jahre als Geschäftsführerin bestellt. „Wir freuen uns, dass diese verantwortungsvolle Aufgabe damit weiterhin in guten Händen liegt“, erklärte der Vorsitzende der Trägerversammlung des Jobcenters Kreis Höxter und der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Paderborn, Heinz Thiele. Damit sei eine erfolgreiche Weiterführung der Arbeit des Jobcenters sichergestellt.

Von der Trägerversammlung ist Tanja Hartmann als Nachfolgerin von Sigrid Wichmann zur neuen Geschäftsführerin des Jobcenters Kreis Höxter bestellt worden. Das Fotos zeigt in der ersten Reihe (von links) Landrat Michael Stickeln, Sigrid Wichmann, Tanja Hartmann und Heinz Thiele (Vorsitzende der Trägerversammlung Jobcenter Kreis Höxter und der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Paderborn) und in der zweiten Reihe (von links) Bürgermeister Hermann Temme, Andreas Niggemeyer (Erster Beigeordneter der Stadt Warburg), Gerald Maier (Geschäftsführer Interner Service im Verbund Bielefeld der Bundesagentur für Arbeit), Markus Daub (Leiter Führungsberatung SGB II der der Bundesagentur für Arbeit am Stützpunkt Bielefeld), Andrea Wesemann (Geschäftsstellenverbundleiterin Höxter Warburg der Agentur für Arbeit Paderborn) und Klaus Brune (Leiter des Fachbereichs Familie, Jugend und Soziales beim Kreis Höxter).

Seit 14 Jahren ist Tanja Hartmann als stellvertretende Leiterin des Jobcenters in führender Position tätig. Sie wird am 1. Februar 2023 die Nachfolge von Sigrid Wichmann antreten, die vom Kreistag des Kreises Höxter am 15. Dezember 2022 einstimmig als Leiterin der Abteilung Revision und Kommunalaufsicht des Kreises Höxter bestellt wurde. „Wir danken Sigrid Wichmann sehr herzlich für ihr großartiges Engagement. Sie hat das Jobcenter in herausfordernden Zeiten erfolgreich in die Zukunft geführt und übergibt ein bestens bestelltes Haus“, sprach ihr der Vorsitzende Heinz Thiele im Namen der Trägerversammlung seinen Dank aus. Im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedankte sich auch die künftige Geschäftsführerin Tanja Hartmann für die stets konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Landrat Michael Stickeln gratulierte Tanja Hartmann und Sigrid Wichmann zu ihren künftigen Aufgaben und wünschte ihnen weiterhin viel Erfolg in ihren neuen verantwortungsvollen Funktionen. „Mit dieser Weichenstellung ist ein nahtloser Übergang der wichtigen Aufgaben des Jobcenters sichergestellt“, sagte Stickeln und hob die im Bundes- und Landesvergleich niedrige Arbeitslosenquote von 4 Prozent im Kreis Höxter hervor. Dies sei nicht nur auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen, sondern auch der engagierten Arbeit des Jobcenters zu verdanken. Zugleich dankte der Landrat dem gesamten Team des Jobcenters für den außerordentlichen Einsatz für die ukrainischen Kriegsgeflüchteten. Im Juni 2022 war deren Betreuung an die Jobcenter übertragen worden, die seitdem für Leistungen zum Unterhalt, die Vermittlung in Sprach- und Integrationskurse und die Eingliederung der ukrainischen Kriegsgeflüchteten in den Arbeitsmarkt zuständig sind.

Eingliederung der ukrainischen Kriegsgeflüchteten

Die gebürtige Borgholzerin Tanja Hartmann startete ihre Verwaltungslaufbahn bei der Agentur für Arbeit (damals: Arbeitsamt) in Paderborn. Sie absolvierte ein duales Bachelor-Studium an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim und war zunächst bei der Agentur für Arbeit in Paderborn tätig, bevor sie 1995 in ihren Heimatkreis Höxter wechselte. 2008 wurde Tanja Hartmann die stellvertretende Geschäftsführung des Jobcenters Kreis Höxter (bis 2011: ARGE Kreis Höxter) übertragen, die sie seither mit großem Engagement ausübt.

Fachkräftemangel auch für das Jobcenter spürbar

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Zusammen mit allen Kolleginnen und Kollegen im Team und den bewährten Partnern des Jobcenters möchte ich die bisherige gute Arbeit fortsetzen“, blickt die künftige Geschäftsführerin nach vorn. Als Herausforderungen für das neue Jahr nannte sie die Einführung des Bürgergeldes am 1. Januar 2023 und die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. „Vom zunehmenden Fachkräftemangel ist nicht nur die heimische Wirtschaft betroffen. Auch für die Verwaltungen und das Jobcenter sind die Auswirkungen spürbar“, sagte Hartmann. Offen sei zudem, wie sich die Energielage auf den Arbeitsmarkt im Kreis Höxter auswirken werde. „Gemeinsam mit dem engagierten und erfahrenen Team werden wir auch diese Herausforderungen meistern“, so Hartmann. In ihrer Freizeit hält sich die künftige Jobcenter-Geschäftsführerin mit Wandern und Radfahren fit.

Leitung der Revision und Kommunalaufsicht

Auch Sigrid Wichmann freut sich auf ihre zukünftige Aufgabe. „Mit ihrer Qualifizierung, ihren vielfältigen Kompetenzen und Erfahrungen ist sie prädestiniert für die Leitung der Revision und Kommunalaufsicht“, betonte Landrat Stickeln. Nach dem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung war sie seit 1993 in unterschiedlichen Bereichen der Kreisverwaltung tätig. Nebenberuflich absolvierte sie den berufsbegleitenden Masterstudiengang „Betriebswirtschaft für New Public Management“ an der Fachhochschule Dortmund. Danach übernahm sie die Geschäftsführung des Kreistages und war in der Kommunalaufsicht tätig. 2011 wurde ihr die Verantwortung für das Controlling beim Kreis Höxter übertragen, das sie systematisch auf- und ausbaute. 2014 übernahm sie die Leitung der Abteilung Sicherheit und Ordnung, 2019 die Geschäftsführung des Jobcenters Kreis Höxter. Am 1. Februar des neuen Jahres wird sie die Leitung der Revision und Kommunalaufsicht im Kreishaus antreten.