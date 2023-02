Josef Risse aus Höxter mit erster Corvey-Verdienstmedaille geehrt

Verleihung der Verdienstmedaille an Josef Risse: Das Foto zeigt (von links) Superintendent Volker Neuhoff (Evangelischer Kirchenkreis Paderborn) in Vertretung der Landespräses, Professor Dr. Christoph Stiegemann (ehemaliger Direktor des Diözesanmuseums Paderborn und Leiter des wissenschaftlichen Kompetenzteams der Kirchengemeinde Corvey zur Erschließung des karolingischen Westwerks), Landtagsabgeordneter Matthias Goeken, Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek, Gisela und Josef Risse, Bundesminister a.D. und Höxteraner Ehrenbürger Professor Dr. Klaus Töpfer, Diözesanadministrator Monsignore Dr. Michael Bredeck, Landrat Michael Stickeln, Bürgermeister Daniel Hartmann und Kirchenvorstand Josef Kowalski.

Beim Empfang im Anschluss an die feierliche ökumenische Ansgar-Vesper mit Vertretern der Kirchen, der Politik und des öffentlichen Lebens im Evangelischen Gemeindehaus in Höxter hatte die Corvey-Verdienstmedaille ihren ersten großen Auftritt.

Verliehen wurde sie an Josef Risse (82). Die Kirchengemeinde würdigt mit dieser Auszeichnung sein 18 Jahre währendes engagiertes Wirken im Kirchenvorstand. Die Gemeinde hat sie von dem renommierten, international bekannten Schriftkünstler Brody Neuenschwander aus Brügge entwerfen lassen. Monsignore Andreas Kurte, der Pfarrdechant in Höxter war, bezeichnete die Medaille in seiner Laudatio für Josef Risse als das „Verdienstkreuz von Corvey, von dem es nur wenige Exemplare gibt, jedenfalls deutlich weniger als vom Bundesverdienstkreuz“.

Münze zeigt Westwerk vor Monogramm

Brody Neuenschwander ist über Professor Dr. Christoph Stiegemann mit dem Erzbistum Paderborn, insbesondere dem Paderborner Diözesanmuseum, eng verbunden, informierte Andreas Kurte in seiner Laudatio. Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek erläuterte, was auf der Medaille zu sehen ist: „Sie zeigt auf der Vorderseite die Ansicht des berühmten karolingischen Westwerks vor dem bekannten Monogramm Karls des Großen, auf dessen Initiative die Gründung Corveys zurückgeht.“ Die Umschrift zitiere das Motto des Jubiläumsjahres „1200 Jahre Corvey – Wo der Himmel die Erde berührt“.

Die Rückseite zeige die lateinische Inschrift der berühmten Grundsteintafel der karolingischen Kirche aus der Zeit um 844. „Darin heißt es mit Bezug auf Kirche und Kloster: ‚Zieh einen Ring um jene Stadt, o Herr, und lass deine Engel die Wächter ihrer Mauern sein.‘“

Sichtlich bewegt nahm Josef Risse die besondere Auszeichnung entgegen. Als er die Medaille erblickte, strahlte er vor Freude. „Sie ist sehr schön“, sagte er. Engagiert für Corvey habe er sich gerne. „Es war eine schöne Zeit.“ Daher sei es lohnenswert, ehrenamtlich Verantwortung zu übernehmen, ermutigte er andere.

Welterbe-Anerkennung und Orgelsanierung

Der gebürtige Höxteraner war von 2000 bis 2018 Mitglied im Kirchenvorstand und seit 2003 erster stellvertretender geschäftsführender Vorsitzender. In seine Zeit fielen, so Monsignore Andreas Kurte, Herausforderungen wie die Welterbe-Bewerbung Corveys, die Anerkennung zum Welterbe 2014 und die Restaurierung der hochbedeutenden Andreas-Schneider-Orgel. Josef Risse habe immer den Mut gehabt, auch „heiße Eisen anzupacken“, würdigte der Laudator. „Konflikte waren zu lösen, nachbarschaftliche Absprachen notwendig. Gekniffen hast Du nie, sondern stets die Interessen der Kirchengemeinde vertreten.“

Corvey hat herausragende Stellung im Erzbistum

Corvey nehme im Erzbistum Paderborn eine herausragende Stellung ein, unterstrich Andreas Kurte. Ebenso wie Risses Nachfolger im Kirchenvorstand, Josef Kowalski, dankte der mit Corvey nach wie vor eng verbundene und heute als Leiter des Pastoralen Raums Brakeler Bergland tätige Geistliche dem Erzbistum Paderborn. Ohne die Unterstützung des Erzbistums könne die kleine Kirchengemeinde all das nicht leisten. In die Gestaltung der Verdienstmedaille hat sich der Förderverein für das karolingische Westwerk eingebracht. Dafür dankte Josef Kowalski verbunden mit der Anregung, dem Verein beizutreten.

Kowalski würdigt Ökumene

In der Rückschau auf die Ansgar-Vesper würdigte Kowalski die ökumenische Geschwisterlichkeit dieser glanzvollen Feierlichkeiten. So wie der Apostel Paulus im Epheser-Brief von einem Leib und einem Geist, von einem Glauben, einer Taufe und einem Gott und Vater aller Dinge gesprochen habe, „so stehen wir hier in ökumenischem Geist zusammen“. Tim Wendorff, Pfarrer der Evangelischen Weser-Nethe-Kirchengemeinde, resümierte, dass den Gästen in dem Gottesdienst die Heilige Schrift, „die Basis unseres Glaubens ist“, richtig schmackhaft gemacht worden sei. „Das tat wohl.“

Grüße aus Corbie richtete Jocelyne Lambert, Vorsitzende des Arbeitskreises Städtepartnerschaft, aus. Diese seien, so Josef Kowalski, „eine wichtige Botschaft, denn ohne Corbie gäbe es Corvey nicht“.

„Corvey-Virus“ bleibt ein Leben lang

Für dieses unvergängliche Corvey schlagen die Herzen vieler Begeisterter. Um weitere Corvey-Freude zu gewinnen, startete Andreas Kurte beim Empfang einen launigen Aufruf: „Lassen Sie sich anstecken – nicht vom Corona-, sondern vom Corvey-Virus. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen: Gegen den Corvey-Virus gibt es keine Medizin. Sie behalten ihn ein Leben lang, wenn er Sie einmal befällt.“

Im Saal war das Corvey-Virus weit verbreitet. Alle „Mitbetroffenen“ pflichteten Andreas Kurte bei. So auch Josef Risse, dessen verdienstvolles Wirken mit der neuen Medaille eine große Würdigung erfuhr.