Kinderkarneval in Beverungen: Jubel für Prinzenpaar Johannes und Emilia

Hunderte feiern beim fröhlichen Nachmittag mit Polonaise in der Stadthalle

Beverungen

Einer der Höhepunkte im Beverunger Karneval ist die Großveranstaltung für viele Hundert Kinder in der Stadthalle. So auch wieder am Sonntagnachmittag. Farbenprächtige und kreative Kostüme, stimmungsvolle Musik sowie lustige Auftritte und eine Riesenpolonaise begeisterten die jungen Karnevals-Liebhaber.

Von Michael Robrecht