Höxter-Lüchtringen

„Als wir gestartet sind, waren unsere Kinder noch Babys.“ Seither sind fünf Jahrzehnte vergangen. Das glaubt man nicht, wenn man den Bastel- und Handarbeitskreis Lüchtringen bei den letzten Vorbereitungen für seinen traditionellen Weihnachtsbasar erlebt. Diese beherzten Frauen wirken so agil als hätten sie in all den Jahren kaum etwas von ihrem Elan eingebüßt. Trotzdem lassen die Kräfte nach. Deshalb ist der Basar zum 50-jährigen Bestehen der Gruppe Jubiläum und Schlussstrich zugleich.

Von Sabine Robrecht