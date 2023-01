Jubiläumsschützenfest in Brenkhausen erstmals auf Klosterwiese

Die Tätigkeitsberichte des Schießleiters Dennis Suermann und des Vorsitzenden Dominik Rüther zeigten, dass 2022 deutlich belebter war als die Vorjahre. Die Hoffnung sei groß, dass in 2023 die Normalität zurückkehrt. Bei der Offizierswahl wurde Martin Hillebrand als Oberst in seinem Amt bestätigt und bleibt für weitere zwei Jahre im Amt. Als langjähriges Vorstandsmitglied und Mitglied des Offizierskorps steht Dennis Suermann zukünftig dem Oberst als Major zur Seite. Bei der Vorstandswahl konnten alle Posten besetzt werden. Vorsitzender Dominik Rüther sowie auch Oberst Martin Hillebrand bedankten sich für die Bereitschaft.

Königspaar Markus und Andrea Bömelburg wird nach vierjähriger Regentschaft die Königskette abgeben

In Hinblick auf das Jubiläumsfest ist die Vorfreude groß. Das Königspaar Markus und Andrea Bömelburg wird nach vierjähriger Regentschaft die Königskette an den Gewinner des Adlerschießens am 29. April übergeben. Zum ersten Mal wird das Schützenfest auf der Klosterwiese vor der Kulisse des historischen Bauwerks stattfinden. Das zukünftige Königspaar wird dort mit seinen Gästen das Pfingstwochende feiern. Bei aller Euphorie und Vorfreude zeigt sich dennoch, dass es sowohl aus finanzieller als auch aus organisatorischer Sicht deutlich schwieriger geworden ist ein Fest zu organisieren, so der Vorstand.

Jörg Frewert wird Ehrenmitglied. Foto: Heimatschützenverein

Der Vorsitzende Dominik Rüther hatte selbst einen Antrag zur Abstimmung mitgebracht. In diesem schlägt er der Versammlung vor, seinen Vorgänger Jörg Frewert zum Ehrenmitglied zu ernennen. Frewert hat mit über 25 Jahren aktiver Vereinsarbeit in verschiedenen Ämtern alle Voraussetzungen für die Ehren-Mitgliedschaft erfüllt. Auch neben den eigentlichen Aufgaben seiner Ämter, war und ist er eine tragende Säule für den Verein. Nach einer einstimmigen Wahl und Standing Ovation konnte Dominik Rüther Jörg Frewert zum vierten Ehrenmitglied des Vereins gratulieren.

Nach der Versammlung verbrachten die Schützen mit Mettbrötchen und kalten Getränken noch einige gesellige Stunden im Dorfgemeinschaftshaus.