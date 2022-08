Jule Bömelburg aus Höxter geht nach Schweden

Mit einem Koffer voller Erwartungen geht es in Richtung Nordeuropa. Fünf junge Menschen aus dem Erzbistum Paderborn nehmen am „Praktikum im Norden“ teil und reisen mit dem Bonifatiuswerk nach Nordeuropa. Auch Jule Bömelburg (18) aus Höxter ist dabei. Sie geht nach Schweden bis Januar 2023.

Bonifatiuswerk ermöglicht jungen Leuten Praktika: Mit einem Koffer voller Erwartungen geht es in Richtung Nordeuropa

Friederike Hansjürgens, Raphael Clasen, Alexandra Rincheval, Jule Bömelburg und Greta Boß (von links) freuen sich auf ihre Zeit in Nordeuropa. Monsignore Georg Austen (Generalsekretär) und Marisa Grummich (Projektreferentin) wünschen ihr alles Gute (hintere Reihe, links).

Schweden, Norwegen, Dänemark, Island, Lettland und Estland – das sind in den kommenden Wochen die Reiseziele für 22 junge Menschen aus 14 deutschen Bistümern. Mit dem „Praktikum im Norden“ des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken erfahren sie, was es heißt, den Glauben unter wenigen zu leben und einige Monate in kirchlichen Institutionen mitzuhelfen. Bevor es auf die große Reise geht, haben sich die künftigen Praktikantinnen und Praktikanten auf den Weg nach Paderborn ins Bonifatiuswerk zu einem Vorbereitungsseminar gemacht.