 Junge Leute sollen sich frühzeitig um berufliche Orientierung kümmern

Abi – und was dann? Jedes Jahr stellen sich die Schülerinnen und Schüler der heimischen Oberstufenjahrgänge diese wichtige Frage. Das Angebot wird von Jahr zu Jahr größer und leicht kann man bei den aktuell 19.272 Bachelor- oder Masterstudiengängen allein in Deutschland den Überblick verlieren. Oder bewerbe ich mich vor einem Studium um einen Ausbildungsplatz? Auch das ziehen viele Abiturienten heute in Erwägung. Andere reisen auch nach dem Abi, machen ein Freiwilliges Soziales Jahr oder absolvieren Praktika. Das KWG sieht deshalb in seiner Studien- und Berufsorientierung einen wichtigen Baustein des schulischen Beratungsangebotes, sagt Höxters KWG-Schulleiterin Heike Edeler.

Nachdem die Börse im Jahr 2020 wegen des Lockdowns der Corona-Pandemie ausfallen musste und nur online informiert wurde, waren 2021 und 2022 alle froh, dass sie mit den Fachleuten wieder direkt in Klassenräumen in „Stuhlkreisen“ ins Gespräch kamen.

Edeler weiter: „Die KWG-Studienbörse ist bei uns am Gymnasium somit für uns eine großartige Veranstaltung, um unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei ihrer Studien- oder Berufswahl zu unterstützen.“

Erneut waren nun wieder mehrere Unternehmen aus der Region im KWG, um den Q1-Jahrgang über ihre Berufsfelder, Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. In kleinen Gruppen konnten die Schülerinnen und Schülern mit den einzelnen Vertretern ins Gespräch kommen und ihre Fragen von den Expertinnen und Experten vor Ort beantworten lassen. So nutzen viele KWG‘ler aus der Oberstufe das Angebot, direkte Einblicke in heimische Unternehmen zu bekommen, die man sonst vielleicht gar nicht bei der eigenen Berufswahl in Betracht gezogen hätte.

Die Referenten haben beim Studientag am KWG verschiedene Branchen vorgestellt. Das Abitur für eine akademische Karriere nutzen, das streben viele an – wissen aber oft sehr lange nicht, was sie konkret studieren sollen, so eine Erfahrung der Dozenten im Gespräch mit den Elftklässlern (Q1). Hier begrüßen Schulleiterin Heike Edeler sowie Andre von Rüden und Jana Lessmann (Betreuungslehrer Studientag) die Firmenvertreter in der Aula. Foto: Camillo Krog

Viele fanden es interessant zu sehen, dass man nach dem Abitur nicht nur das klassische Studium in einer anderen Stadt zur Auswahl hat, sondern auch hier in der Region einige ansprechende Möglichkeiten hat, um nach der Schule weiter zu machen. Die Studienbörse war für viele wieder eine Chance, um alles über den Wunschberuf zu erfahren und eine in dem Bereich arbeitenden Person über persönliche Erfahrungen auszufragen. Es gab Schülern die Möglichkeit, genauer in den Beruf hineinzuschnuppern und zu sehen, wie viele Alternativen es in dem Interessenbereich gibt.

Zeitung, Radio, Fernsehen, Medienagentur: Die Schüler der Q1 (Abi 2024) des Höxteraner Gymnasiums orientieren sich zurzeit über Studien- und Ausbildungsangebote. Hier im "Stuhlkreis" kamen alle Fragen auf den Tisch. Foto: Michael Robrecht

Die Referenten haben beim Studientag verschiedene Branchen vorgestellt. Das Abitur für eine akademische Karriere nutzen, das streben viele an – wissen aber oft sehr lange nicht, was sie konkret studieren sollen, so eine Erfahrung der Dozenten im Gespräch mit den Elftklässlern (Q1). „Es ging bei den Inforunden um Basisinformationen, um Orientierung und um einen Einblick in das wirkliche Berufsleben", erläuterte KWG-Lehrer Andre von Rüden, der mit Unterstützung seiner KWG-Kollegin Jana Lessmann sowie der Sparkasse die Beratungsbörse organisiert hatte.

Auch das WESTFALEN-BLATT war bei der Studienbörse wieder vertreten. WB-Redakteur Michael Robrecht berichtete den Schülerinnen und Schülern aus seinem Arbeitsalltag. Er stellte das Berufsbild des Tageszeitungs- und Online-Redakteurs vor, erklärte die Ausbildungsangebote in einem großen Verlag und schilderte wie man eine Redaktion organisiert und leitet. Er wendete auch den Blick auf die vielen neuen Medienangebote und wachsenden Studienangeboten in den Bereiche Zeitungen/Print, Online, PR/Marketing und TV/Radio. Tipp der Dozenten für die Schüler: „Wer nicht studiert, sollte sich so früh es geht konkret um die Ausbildung nach dem Abitur kümmern, denn zum Teil muss man sich schon ein Jahr vor Ausbildungsbeginn bei den Betrieben um Stellen bewerben.“

Wo kann ich Journalismus studieren? Brauche ich vor der Uni ein Praktikum bei der Tageszeitung? Was verdient ein Redakteur? Werden freie Mitarbeiter gesucht? WESTFALEN-BLATT-Redakteur Michael Robrecht informiert hier die KWG-Schüler über die vielen Medienberufe. Foto: Caroline Robrecht

Das KWG beginnt schon früh in Klasse 8 mit Berufsfelderkundungen, Girls- und Boysdays und „Mama- und Papa-Tagen". In Klasse 10 ist ein zweiwöchiges Betriebspraktikum angesagt, die Elfer nehmen dann an der Berufe- und Studienberatung im KWG teil. Das Spektrum der Jobs reichte vom Soldaten, über Juristen bis zum Mediziner. „Abschluss mit Anschluss" nannten KWG-Schulleiterin Heike Edeler und die Beauftragten „Berufs- und Studienorientierung", Jana Lessmann und Andre von Rüden, die Studienbörse.