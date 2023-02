Karneval in Ovenhausen: Narren starten in die „heiße Phase“

Das Narrenvolk in Ovenhausen steht in den Startlöchern für die fünfte Jahreszeit. Nach den Wirren der Coronazeit soll es wieder bergauf gehen.

Karneval im Grubedorf feiert man bereits seit 84 Jahren. Jetzt starten die Närrinnen und Narren in die heiße Phase der aktuellen Session.

Starten wird der Karneval in Ovenhausen am Sonntag, 12. Februar, traditionell mit dem Kinderkarneval. Ein buntes Programm von Kleinen für Kleine erwartet die Narren von 14.31 Uhr an im beheizten Festzelt.

Angeführt wird die Schar alljährlich vom Kinderprinzenpaar und dem Kinderpräsidenten. Dieser ist ein anderer als in den vergangenen Jahren, denn an der Spitze der kleinen Narren hat es einen Wechsel gegeben. Julian Werpup übernimmt das Narrenzepter vom langjährigen Kinderpräsidenten Matti Gersch. Mit großer Dankbarkeit verabschiedeten die Narren in einer kleinen Feierstunde den scheidenden Kinderpräsidenten bereits im vergangenen Jahr.

Matti Gersch eroberte als witziger und spontaner Kinderpräsident all die Jahre die Herzen der kleinen Narren. Der Elferrat Ovenhausen zeichnete ihn 2022 dafür mit dem „Orden des Jahres“ aus. Damit ist er der jüngste Ordensträger in der über 80-jährigen Geschichte der Grubenarren.

Lukas Wöstefeld führt erstmals durch die närrische Zeit

Mit einem weiteren neuen Gesicht geht’s dann am Büttenabend und beim närrischen Frühschoppen am Karnevalswochenende vor Rosenmontag weiter. Lukas Wöstefeld führt erstmals durch die närrische Zeit. Er übernimmt das Mikrofon von Matthias Gersch, seinem Patenonkel. „Auf die Besucherinnen und Besucher wartet ein buntes Programm aus Show und Tanz", kündigt der neue Sitzungspräsident Lukas Wöstefeld für Samstag, 18. Februar, an. Beginn ist um 18.11 Uhr (Einlass 17.30 Uhr). „Neben unseren Garden treten auch Büttenredner aus dem Rheinland wie Reimredner Alfred Wings oder „Et Lisbeth“ am Samstagabend auf“, so Wöstefeld weiter.

Freuen sich besonders auf den Kinderkarneval in Ovenhausen: Paulina, die Schwungvolle, und Louis, der Prunkvolle. Foto: Elferrat Ovenhausen

Besonderes Highlight wird wie in all den Jahren der Abschluss des Büttenabends: die närrische Party mit der Top-40-Liveband „Holy-Moly. Die Band heizt den Gästen von 21.30 Uhr an kräftig ein. Beim närrischen Frühschoppen tags darauf (19. Februar) mischen sich dann wieder Persönlichkeiten aus Politik, Kirche und Gesellschaft unter die feiernden Narren. „Wir packen den Spiegel wieder aus und werden ihn an den passenden Stellen vorhalten“, verspricht Lukas Wöstefeld mit einem Augenzwinkern. Der Frühschoppen beginnt um 11.11 Uhr.

Närrische Frauen feiern Weiberkarneval

Beim Weiberkarneval am Donnerstag, 16. Februar, 19.31 Uhr, bleibt erst einmal alles beim Alten. Ausschließlich närrische Damen feiern die „tollen Tage“ und genießen wieder ein traditionelles Büttenprogramm unter Führung von Melanie Winkelhahn.

Der Elferrat Ovenhausen freut sich auf alle närrischen Tage und betont, dass Karneval seit jeher ein Mittel sei, Krisenzeiten mit Humor und scharfer Ironie zu verarbeiten. „Würden wir unseren Alltag jeder Krise oder den Despoten dieser Welt überlassen, so hätten wir ein Leben lang nichts mehr zu lachen“, heißt es vom Elferrat. Getreu diesem Motto laden die Narren alle Karnevalistinnen und Karnevalisten herzlich zum Feiern und Lachen nach Ovenhausen ein.