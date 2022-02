Karneval zwischen Kanzel und Kneipe

Normalerweise läuft im Grubedorf Ovenhausen zu dieser Zeit das närrische Treiben auf Hochtouren. Doch was ist in diesen Zeiten schon normal? Ovenhausen wäre aber nicht die Karnevalshochburg im Stadtgebiet, würden sie nicht auch jetzt etwas Karnevalistisches auf die Beine stellen – mit himmlischem Beistand.

Die katholische Kirchengemeinde und der Elferrat lassen die Ortschaft aus dem langen Corona-Winterschlaf erwachen. „Also raus aus den Federn und dem gewohnten Trott“, lautet die Aufforderung an alle Narren im Einladungsschreiben der Organisatoren.

Der närrisch-himmlische Tag am Sonntag, 27. Februar, beginnt mit einer Messe in St. Salome zu Ovenhausen. „Pastor Tobias Spittmann, der bereits in der Karnevalsmesse 2019 die Gläubigen begeisterte, wird um 11 Uhr den Tag eröffnen und für den ‚guten Segen‘ sorgen“, weiß Hans-Werner Gorzolka vom Kirchenvorstand. Gläubige könnten auch gerne im Kostüm am Gottesdienst teilnehmen.

Anschließend lädt der Elferrat ein, bei der Schlüsselübergabe durch den Bürgermeister auf dem Pfarrheimplatz dabei zu sein. „Auch einen politischen Büttenredner konnten wir gewinnen, der für den entsprechenden Rahmen sorgen wird“, verspricht Elferratspräsident Sascha Winkelhahn. „Wir sind gespannt, ob Bürgermeister Daniel Hartmann den Weg nach Ovenhausen findet oder es seinem Vorgänger gleichtut und dem Brauchtum Karneval schon im ersten Amtsjahr den Rücken kehrt“, ergänzt Winkelhahn.

Im Anschluss an das kleine Programm öffnet Familie Thombansen die Türen der traditionsreichen Gaststätte Kükenkrug. „Auf den Brettern unseres Saals können die Ovenhäuser einfach gut feiern“, weiß Mitorganisatorin Christel Brandt.

Testpflicht

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass in der Kirche während des Gottesdienstes eine FFP-2-Maske zu tragen ist. Einlass zum Pfarrheimplatz und in den Kükenkrug erhält nur, wer mindestens zwei Mal geimpft ist und zusätzlich einen tagesaktuellen, negativen Coronatest vorweisen kann. Auch Geboosterte brauchen einen Test, heißt es in einem Pressestatement der Organisatoren. Testmöglichkeiten bestehen am Veranstaltungstag direkt in Ovenhausen.

Von 9 bis 12 Uhr wird ein mobiles Testzentrum am Kükenkrug aufgebaut. Kirchgänger können sich von 9 bis 10.30 Uhr testen lassen, alle anderen Karnevalisten sollten die Zeit ab 10.30 Uhr nutzen. Fürs Testen ist eine Anmeldung notwendig. Details dazu sind auf den Social-Media-Kanälen der Ovenhäuser Karnevalisten zu finden.