Kaserne Holzminden ist Eldorado für Modellbauer

Es dreht sich dabei immer um die große Modellbauausstellung in der Holzmindener Kaserne, die viele Fans auch im benachbarten Kreis Höxter hat. Duntemann peilt schon seit langer Zeit die "eine Million" an. Nach mehr als 20 Wohltätigkeitsveranstaltungen in den vergangenen Jahren rückt dieses Ziel in greifbare Nähe. Ein Sprecher: "Duntemann organisiert gemeinsam mit seiner Familie, dem so genannten und eingespielten Team-Duntemann und Freunden, sowie unzähligen Freiwilligen des Panzerpionierbataillons 1 und den örtlichen Hilfseinrichtungen aus Holzminden alljährlich die Modellbauausstellung in der Pionierkaserne am Solling."

Kürzlich konnte die 22. Ausgabe veranstaltet werden. 433 Aussteller hätten rund 10.000 Besuchern bestens unterhalten. 79.000 Euro kamen so für die Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe zusammen. Ein Betrag, der nicht nur stolz mache, sondern zugleich Ansporn sei. „Ich möchte gerne insgesamt mindestens eine Million Euro spenden“, zeigt sich der ansonsten eher bescheidene Duntemann entschlossen.

Zu der Großveranstaltung in der Kaserne gehören seit Jahren auch die vielen Darsteller im Außenbereich, die für Aufmerksamkeit sorgen. Foto: Harald Iding

Dass er und seine Mitstreitenden das schaffen können, glaubt auch Gerd Nettekoven, der Vorstandsvorsitzende der von Mildred Scheel gegründeten Institution: „Helmut Duntemann konnte uns in all den Jahren seines Engagements schon 849.000 Euro überreichen“, sagt er. Das sei eine "unglaubliche Leistung.“

Nettekoven erklärte bei der symbolischen Scheckübergabe des Erlöses, dass die Spenden der Stiftung für die Forschung und auch für die Behandlung von Krebskranken unabhängig eingesetzt würden. 500.000 Menschen würden jedes Jahr neu an irgendeiner Form der heimtückischen Zellkrankheit erkranken, rund die Hälfte davon mit düsteren Prognosen. „Das wäre wohl weniger dramatisch, würden die Menschen mehr auf ihre Vorsorge achten“, berichtet Nettekoven aus den Erfahrungen seines Hauses. Daher liege derzeit ein Arbeitsschwerpunkt auf diesem Thema.

Alle Generationen werden seit Jahren bei der Modellbauausstellung in Holzminden angesprochen. Foto: Harald Iding

Übrigens: Die Weichen für die 23. Modellbauausstellung sind bereits gestellt, teilt Sprecher Ralf Wilke mit. Am 24. und 25 Juni 2023 trifft sich die Szene wieder mit vielen helfenden Händen in Holzminden. Oberstleutnant Stephan Meister, Standortältester und Kommandeur des Panzerpionierbataillons 1, habe bereits grünes Licht gegeben, die Tore seiner Liegenschaft wieder zu öffnen und die gute Sache auch seitens der Bundeswehr tatkräftig zu unterstützen und zu fördern.