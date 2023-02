Kasernen-Videos: Polizei Höxter leitet Ermittlungen wegen Verbreitung  ein

Recht am eigenen Bild wird verletzt: 24-Jähriger augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation

Höxter

Wegen der Verbreitung von Videos vom Vorfall in der General-Weber-Kaserne am Dienstagmittag hat die Polizei in Höxter Ermittlungen eingeleitet. Vom Kasernen-Mann waren schon kurz nach seiner Festnahme mehrere Videos über seinen Auftritt auf dem Autodach und die Festnahme durch die Polizei vor Kasernenblocks an der früheren Zufahrt zur Kaserne verbreitet worden.

Bearbeitet von Michael Robrecht