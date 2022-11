Kaum Autos mit Deutschland-Fähnchen im Kreis Höxter unterwegs

Es ist Fußball-WM und nur wenige Fans sind wirklich begeistert. Anders als früher sind in Höxter fast keine Autos mit Deutschland-Fähnchen unterwegs. Public Viewing gibt es kaum, die WM-Stimmung ist so kalt wie die Außentemperatur.

Nur wenige Freundeskreise treffen sich zum „Rudel-Gucken“. Bei den Einzelhändlern liegen die auffällig wenigen WM-Artikel wie Blei in den Regalen. Nur im Expert Medienmarkt in Höxter wird das erste Spiel der Nationalmannschaft gegen Japan (Deutschlands Elf verliert 1:2) am Mittwoch ab 14 Uhr „öfffentlich“ auf den vielen TV-Geräten der Ausstellung übertragen. Das ist keine Aktion: Die Fernseher laufen zu den Öffnungszeiten immer. „Das Kundeninteresse an neuen Geräten für die WM ist dieses Jahr sehr mager“, sagt Marktleiter Jens Ressel.