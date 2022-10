Keilriemen mit Weltruf „made in Höxter“

Erstmals – zum 150-jährigen Bestehen – hat Höxters größter Arbeitgeber, das Keilriemenwerk Arntz Optbelt, die Geschichte des Unternehmens in Buchform veröffentlicht. An „150 Jahre Arntz Optibelt“ haben der Höxteraner Publizist Ernst Würzburger und Detlef Mohrmann von der Unternehmensseite mitgearbeitet.

Arbeiterinnen in der Keilriemenproduktion in der "Gummifäden"-Fabrik (Optibelt) in Höxter.

In dem 300 Seiten starken Buch, das jetzt frei verkäuflich im heimischen Buchhandel (Bücher Brandt Höxter) erhältlich ist, wird durch bisher nicht öffentlich bekannte Fotos und ausführliche Texte ein Stück Wirtschaftsgeschichte im Weserbergland und im Kreis Höxter erzählt. Dokumentiert worden ist die Erfolgsentwicklung von der Gründung der Gummifädenfabrik, über die Keilriemenproduktion bis zu einem der weltweit bedeutensten Produzenten von Hochleistungs-Antriebsriemen mit Stammsitz in Höxter und 300 Millionen Euro Jahresumsatz.

Das Arntz-Optibelt-Werksgelände in Höxter vor dem Bau neuer Gebäude nach dem 2. Weltkrieg. Foto: Arntz Optibelt

Das 280 Seiten starke Werk ist bei den Jubiläumsfeierlichkeiten im Hotel „Niedersachsen“ im Sommer erstmals als Projekt vorgestellt worden und findet nun den Weg zu Kunden, Mitarbeitern, Firmeneigentümern und Höxteranern. Arntz Optibelt wurde 1872 als Höxtersche Gummifädenfabrik von Emil Arntz mit zehn Mitarbeitern in Höxter gegründet. Alte Fotos zeigen Gründer und historische Gebäude. So zählt das Unternehmen heute zu den ältesten Firmen in ganz Ostwestfalen. Gerade mal 0,8 Prozent der gut 110.000 der Industrie- und Handelskammer angeschlossenen Unternehmen könnten auf eine solch lange Geschichte zurückblicken, sagte IHK-Hochstift-Geschäftsführer Jürgen Behlke. Er gratulierte Höxters großem Arbeitgeber ebenso zum Firmenjubiläum wie Landrat Michael Stickeln und Bürgermeister Daniel Hartmann.

Arntz Optibelt feiert 150 Jahre Der Beirat mit Robert Ummen (auf dem Arm Emil Ummen), Gunnar Ummen, Andreas Becker und Birgit Becker (von links) schneidet die Jubiläumstorte an. Foto: Marius Thöne Beiratsvorsitzender Gunnar Ummen enthüllt das Jubiläumsbuch. Foto: Marius Thöne Detlef Mohrmann (von links), Ernst Würzburger und Geschäftsführer Konrad Ummen beim "Talk" über die Entstehung des Jubiläumsbuches. Foto: Marius Thöne IHK-Chef Jürgen Behlke gratuliert den Geschäftsführern Reinhold Mühlbeyer (Mitte) und Konrad Ummen (rechts). Behlke hatte vor 23 Jahren selbst bei Arntz Optibelt gearbeitet. Foto: Marius Thöne Bürgermeister Daniel Hartmann überreicht ein Rosenstämmchen an die Geschäftsführer und bedankt sich für das Sponsoring der Landesgartenschau. Foto: Marius Thöne Detlef Mohrmann (links) und Ernst Würzburger mit "ihrem" Jubiläumsbuch. Mehr als drei Jahren haben sie daran gearbeitet. Foto: Marius Thöne Feiern 150 Jahre Arntz Optibelt (von links): Bürgermeister Daniel Hartmann, Landrat Michael Stickeln, Geschäftsführer Konrad Ummen, IHK-Chef Jürgen Behlke und Geschäftsführer Reinhold Mühlbeyer. Foto: Marius Thöne

Die Arntz Optibelt Gruppe zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Hochleistungs-Antriebsriemen und entwickelt anspruchsvolle Antriebslösungen für Kunden auf der ganzen Welt. Antriebsriemen für Landtechnik weltweit sind ein bedeutendes Produkt „made in HX“. „Das familiengeführte Unternehmen bietet technologisch höchste Qualität mit branchenspezifischen Produkten“, sagen die Geschäftsführer Reinhold Mühlbeyer und Konrad Ummen. Basierend auf 150 Jahren Erfahrung in der Kautschukverarbeitung stellt Optibelt Antriebsriemen in den unterschiedlichsten Varianten her. Acht Produktionsstätten in sechs Ländern sowie weltweite Vertriebsniederlassungen bilden die erfolgreiche Basis für die internationalen Aktivitäten der Unternehmensgruppe.

150 Jahre Arntz Optibelt Höxter: Die erste chinesische Delegation bei Optibelt in Höxter. Das Chinageschäft ist seit Jahren wichtig, besonders Keilriemen für Landtechnik ist gefragt. Foto: Arntz Optibelt

Mehr als 2400 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten gehören zur Arntz Optibelt Familie und sorgen für einen funktionierenden Ablauf, sowohl in der Produktion als auch in der Unternehmensorganisation. 25.000 Riemenausführungen sind ständig verfügbar und können in 24 Stunden ausgeliefert werden. In Deutschland gibt es Optibelt-Standorte in Höxter, Gütersloh, Rinteln und Bad Blankenburg. Das Russlandgeschäft ist wegen des Ukrainekrieges weggebrochen. Fotoseite im Innenteil