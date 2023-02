Kein Islamist in Kaserne:  Auffälliger 24-Jähriger aus Höxter muss in Untersuchungshaft

Höxter

Der wütende Kasernen-Eindringling von Höxter ist kein Islamist. Das haben umfangreiche Ermittlungen ergeben. Gegen den Mann, der am Dienstag, 7. Februar, mit einem Auto auf das Kasernengelände in Höxter gefahren ist und dort Soldaten bedroht haben soll, ist noch am Mittwochabend Untersuchungshaft angeordnet worden.